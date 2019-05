Lighthizer: US zvýší tarify na čínské dovozy od pátku. Akcie mohou lítat o 20% nahoru i dolů

Americký ministr obchodu Robert Lighthizer dnes uvedl, že USA v pátek navýší tarify na čínské dovozy. Jeho kolega Mnuchin k tomu uvedl, že tarify mohou být opětovně sníženy v případě, že dojde k pokroku v jednáních.Další jednání by měla probíhat v USA ve čtvrtek a v pátek a měl by se jich mimo jiné zúčastnit čínský vicepremiér Liu He.Ministr obchodu se také otřel o akciové trhy, když poznamenal, že S&P500 může oscilovat v průběhu vyjednávání o 20% na obě strany v závislosti na eskalaci či zlepšení celkové situace v průběhu vyjednávání. Ministr také připustil, že zavedení tarifů by mohlo mít velký negativní vliv.Podle některých komentářů je také zřejmé, že určité napětí v obchodních vztazích mezi oběma velmocemi přetrvá roky a není možné očekávat jednoduché a rychlé řešení celého problému.