Recese v USA je už za rohem čistě proto, jak dlouhá je současná fáze expanze

Expanze americké ekonomiky začala v červnu roku 2009 a nyní už je pravděpodobné, že svou délkou překoná poválečný rekord. Toho bylo dosaženo mezi březnem 1991 a březnem 2001. Přirozeně se tak množí úvahy o tom, zda mimořádná délka současné expanze neznamená rostoucí riziko recese. Franck Portier, který působí jako profesor ekonomie na University College London, se domnívá, že odpověď je zřejmě kladná.



Podle průzkumu National Association for Business Economics má 10 % ekonomů za to, že recese přijde již v tomto roce, ale 42 % z nich vidí její příchod v roce 2020. Jiní ale tvrdí, že délka expanze nijak nesouvisí s pravděpodobností recese. Portier ovšem říká, že jeho výzkum ukazuje opak. Ekonom na základě analýzy dat z období po druhé světové válce tvrdí, že „existuje konzistentní důkaz vztahu mezi stářím expanze a pravděpodobností recese“. Například u expanzí, které trvají jen pět čtvrtletí, je tak pravděpodobnost recese asi 10 %. Nicméně u expanzí trvajících 35 čtvrtletí se již pravděpodobnost zvyšuje na 30 – 40 %. Pravděpodobnost recese do dvou let je pak v prvním případě 25 – 30 %, zatímco ve druhém již 50 – 80 %.



Detailnější pohled na závislost pak ukazuje, že v období mezi 8 – 25 čtvrtletími expanze je vztah mezi její délkou a pravděpodobností recese negativní. Podle ekonoma to může být odrazem toho, že v tomto období má expanze „nejhlubší kořeny“. Po něm má ale ekonomika tendenci prohlubovat nerovnováhy a tudíž se vrací negativní vztah mezi délkou expanze a pravděpodobností recese.Portier také nachází důkazy pro tvrzení, že „propad zasévá semeno boomu a naopak“. Tento pohled říká, že během expanze se hromadí nerovnováhy, které mohou mít finanční povahu či mohou přicházet z reálné ekonomiky . Zástupcem první skupiny mohou být příliš vysoké dluhy, zástupcem druhé zase nadměrné investice do výrobních kapacit. Právě tyto mechanismy pak mohou vysvětlovat, proč pravděpodobnost recese roste s tím, jak expanze stárne.Tento vztah ale nelze chápat deterministicky – nelze hovořit o tom, že po určité době trvání expanze je pravděpodobnost recese 100 %. Nicméně v současné době existuje podle ekonoma řada důvodů k obavám, včetně zpomalení čínské ekonomiky či inverze výnosové křivky. A i bez těchto vnějších faktorů sama délka expanze naznačuje, že pravděpodobnost recese v následujících dvou letech je větší, než byla před rokem nebo dvěma.Zdroj: VoxEU