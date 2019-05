Hirson (Eurasia G.): Trumpův tlak nebude mít kýžený efekt, jen přes ekonomiku to nepůjde. Peking se nepodvolí už jen z principu

Podle Michaela Hirsona z poradenské a konzultantské společnosti Eurasia Group nebude mít poslední snaha amerického prezidenta Trumpa zatlačit na Čínu ekonomickou pákou kýžený efekt. Podle Hirsona silná čínská politická soudržnost dá Pekingu dostatek prostoru přestát ekonomický tlak ze strany USA, mimo jiné i přijetím patřičných stimulačních opatření, jež budou limitovat případná slabá místa čínské ekonomiky . Kroky USA mohou situaci z čínské strany pouze o něco zkomplikovat.Podle odhadů by stávající a navrhované americké tarify , jež se budou týkat de facto celého čínského exportu do USA, mohly ve finále snížit celkový růst čínské ekonomiky o cca 0,3-0,4%, což by zpomalilo celkový růst čínského HDP na hranici 6% případně mírně pod ní. Čínský juan by mohl v návaznosti vůči dolaru oslabit na cca 7,2 za dolar Čínský HDP v loňském roce zpomalil tempo růstu na 6,6% a vláda má pro letošek oficiální cíl růstu mezi 6-6,5%. Vláda se snaží průběžně stimulovat výkon ekonomiky různými opatřeními s cílem podpořit soukromý sektor a rozvoj menšího podnikání a to především přes větší dostupnost půjček . Kroky vlády v tomto směru budou tlumit negativní efekty případné eskalace obchodních vztahů s USA.Hirson bere Trumpovy hrozby jako zoufalou snahu přimět Peking k součinnosti, což se mu ale s největší pravděpodobností nepodaří. Mimo jiné především proto, že politické špičky nebudou chtít podlehnout takovému tlaku a nebudou chtít vyslat signál jakékoliv podřízenosti vůči USA.