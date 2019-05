Velký americko-čínský krach?

Zprávy z posledních týdnů, byť nikterak detailní, naznačovaly, že americko-čínské obchodní vyjednávání spěje k úspěšnému konci. K tomu, aby se část pozitivních očekávání rázem rozplynula, však stačil jeden jediný tweet. A nestojí za ním nikdo jiný než americký prezident Donald Trump. Otázkou tak zůstává – stojíme na prahu obchodní války USA a Číny, nebo jde pouze o Trumpovu teatrálnost?

Z Trumpova tweetu je možné vyčíst následující. Obchodní vyjednávání s Čínou pokračují, avšak jsou velmi pomalá. Z toho důvodu by 10% clo uvalené na čínský dovoz do USA v hodnotě 200 miliard dolarů mělo od pátku vzrůst na 25 %. Vedle toho Trump navíc pohrozil zavedením dodatečného 10% cla na dosud nezpoplatněné čínské zboží v objemu 325 miliard dolarů.

Čínská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Vzhledem k tomu, že Čína již dříve odmítla vyjednávat pod tlakem výhrůžek, aktuálně je ve hře možné zrušení dalších jednání, která byla naplánována na tento týden. To zahrnuje i původně naplánovanou návštěvu čínského vicepremiéra Liu He ve Washingtonu. Ta by dle zdroje server South China Morning Post měla být v lepším případě posunuta o několik dní, případně i zcela zrušena.

Jde z Trumpovy strany jen o „divadlo“, nebo opravdu hrozí eskalace obchodních sporů? Z našeho pohledu bychom se spíše přiklonili k první variantě. Americký prezident chce svým tweem dost možná „uspokojit“ kritiky, kteří hovoří o slabém průběhu vyjednávání, jež bude pro USA ve výsledku zklamáním, alespoň při pohledu na veškeré Trumpovy předchozí sliby. Pravděpodobnost dosažení brzké dohody mezi oběma stranami je však v tuto chvíli o poznání nižší.

Klíčovou otázkou je, zda čínští představitelé v tomto týdnu do USA nakonec odletí, či nikoliv. Pokud ano, trhům by to mělo přinést částečnou úlevu. V opačném případě by vzrostla pravděpodobnost toho, že americká cla opravdu vzrostou tak, jak Trump sliboval.

Co se týče reakce trhů, čínské akcie padají a dle futures čeká ten samý scénář i ty evropské a americké. Čínský propad nezmírnilo ani snížení povinných minimálních rezerv u malých a středních bank. Při pohledu na měny vidíme posílení bezpečných přístavů, zejména japonského jenu a švýcarského dolaru. Nejvíce pod tlakem jsou měny rozvojových trhů, kde například turecká lira oslabila vůči dolaru nad 6,00 USDTRY, a je tedy nejslabší od října.

Hrozba eskalace obchodních sporů, která živí strach z dalšího zpomalení globální ekonomiky, se projevila i na futures amerických sazeb. I přesto, že poslední zasedání Fedu a páteční data z amerického trhu práce podpořila vidinu toho, že úroky zůstanou beze změny, dnes ráno se pravděpodobnost jejich snížení v tomto roce zvýšila ve srovnání s pátkem o bezmála 8 procentních bodů.

Hlavní udavatel směru globálních trhů tak v tomto týdnu bude (ne)vyjednávání USA a Číny. Vedle toho budou zveřejněny německé tovární objednávky (úterý) a průmyslová výroba (středa). V USA nás pak čeká inflace (pátek).

Jestliže bude nervozita kolem obchodních sporů eskalovat, pod tlakem by i nadále měly zůstat zejména měny rozvojových trhů. Opak by se měl týkat těch z bezpečných přístavů, jako je japonský jen a švýcarský frank. V případě eurodolaru by se částečné podpory mohly dočkat zelené bankovky.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1188 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,56 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1121 do 1,1191 EURUSD.*

Koruna se po oslabení v závěru minulého týdne obchoduje nad hranicí 25,70 za euro. Vstřebává tak výstup ze zasedání ČNB, kde byla naznačena pravděpodobná stabilita sazeb ve zbytku letošního roku. Americko-čínská obchodní roztržka se na domácí měně zatím nikterak výrazně neprojevuje. Pokud by však došlo na citelný výplach emerging markets, nevylučujeme možné oslabení.

Z hlediska dat nás tento týden čeká maloobchod (úterý), průmysl (čtvrtek) a míra nezaměstnanosti (pátek).

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,71 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,67 až 25,74 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,94 až 23,16 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.