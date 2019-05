Víkendář: Čína nám rozumí dobře. My jí ne

Čína dosáhla technologického, ekonomického a politického růstu, kterému se kromě růstu významu Spojených států nevyrovná nic. Der Spiegel tvrdí, že řada zemí tak musí řešit, jak k Číně nyní přistupovat, a žádná země na světě si nemůže dovolit ji ignorovat. Ten správný přístup se přitom nehledá jednoduše, protože Čína je složitou zemí plnou protikladů a její rozvoj doprovází represe obyvatel a vládní kontrola společnosti, která je podle Spiegelu v některých ohledech ještě horší než v Severní Koreji.



Německá sinoložka Marina Rudyak se domnívá, že „Čína nás zná dobře, ale my neznáme ji“. Výsledkem je řada příliš zjednodušených závěrů a předpokladů, které si ve vztahu k ní utváříme. A to včetně těch, které se týkají Nové hedvábné stezky či údajné snahy Číny o získání dominantního vlivu ve světě. Čína má také svůj vlastní pohled na vývoj ve světové ekonomice a pro její obyvatelstvo je podle Spiegelu například těžko pochopitelné, proč se Evropě nelíbí její ochrana vnitřního trhu spojená s ekonomickým tlakem na jiné země. Srovnávají totiž tento čínský postup s tím, když Evropané násilně kolonizovali a dobývali čínské přístavy.



Ředitel společnosti BASF Martin Brudermüller před nedávnem uvedl, že Čína chce Západ porazit kvůli „dlouhé historické paměti“. Číňané k tomu podle něj mají velkou motivaci, a to je potřeba mít při jednání s nimi vždy na paměti. Rozdíl v jejich pohledu na svět je pak zřejmý i z toho, že na jejich mapách leží Spojené státy na východ od nich a „Evropa je jen malým poloostrovem západně od Ruska“.Podle Spiegelu to byly Spojené státy, kdo jako první pochopil, že Čína začíná měnit světový řád. Za prezidenta Baracka Obamy se Američané pokoušeli o geopolitický obrat směrem k Asii, Trumpova vláda je ale mnohem méně vstřícná. Hovoří o tom, že Čína je „strategickým konkurentem“ a „revizionistickou velmocí, která používá levné úvěry a politickou moc k podmanění jedné země za druhou“. Podobný jazyk nyní užívá i Evropská komise, která v jednom se svých strategických dokumentů hovoří o Číně jako o „systematickém rivalovi, který prosazuje alternativní způsob vlády“ a o „ekonomickém konkurentovi, který se snaží dosáhnout technologické převahy“.Důležitější než slova jsou ale konkrétní kroky. Jedním z takových bylo podle Spiegelu pozvání, které učinil francouzský prezident Emmanuel Macron směrem k německé kancléřce Angele Merkelové a prezidentovi Evropské komise Junckerovi. Došlo k němu při příležitosti příjezdu čínského prezidenta do Paříže s tím, že Merkelová i Juncker se zúčastní jednání mezi francouzským a čínským prezidentem. Podle Spiegelu šlo o výjimečnou událost na poli evropské diplomacie. Země EU sice nebudou nikdy schopny koordinovat svou zahraniční politiku tak, aby jednaly jako Spojené státy, nicméně společný postup vůči Číně je nezbytný v celé řadě oblastí včetně lidských práv, geopolitických konfliktů či třeba kontroverzní situace kolem společnosti Huawei.Evropské země, jako je Německo, mají bolestivou zkušenost v důsledku totalitních režimů. Mají tak morální závazek proti totalitním režimům vystupovat. Pragmatici dvacátého století učinili podle Spiegelu dobře, když se snažili navázat s Pekingem pevnější vztahy. Ovšem tito realisté nemohli vědět, co udělá s autokraciemi technologický pokrok a jaké nástroje jim dá do ruky. A Der Spiegel se domnívá, že bychom v reakci na tento vývoj měli vytvořit zahraniční politiku založenou na „univerzálních hodnotách“ a snažit se o dosažení mezinárodních dohod, které by omezovaly používání digitálních technologií ke kontrole a utlačování obyvatelstva.„EU stojí na poli digitálních technologií daleko za Spojenými státy a Čínou. Její regulace v oblasti ochrany dat je ale příkladem pro země po celém světě. V zájmu svých obyvatel by se Evropa měla snažit, aby tyto standardy v budoucnu nenastavovala Čína, ale právě ona,“ uzavírá Spiegel.Zdroj: Der Spiegel