Prísne emisné limity a automobilky

Autor: Bc. Maroš Cocuľa

Obchodná vojna – pokles odbytu vozidiel brexit? Zabudnite na to, pre európsky automobilový priemysel prichádza oveľa ťažšia skúška – emisné limity.

Nesplnenie emisií môže priniesť obrovské pokuty pre výrobcov automobilov. Tí na to nie sú pripravení, píše Financial Times. Do roku 2021 musia výrobcovia znížiť emisie na maximálne 95 gramov CO2 na kilometer. Za každý gram nad limitom hrozí pokuta 95 eur krát počet takto vyrobených áut. Vo vzduchu je tak pokuta 30 miliárd eur pre celé automobilové odvetvie, tvrdí šéf Volkswagenu Herbert Diess. A to nie je všetko. Do roku 2030 majú klesnúť emisie o ďalších 37,5 percent. Momentálne emisie rastú vďaka voľbe benzínových motorov a športových úžitkových motorov takzvaných SUV. Predaj SUV sa od roku 2015 zvýšil o tri štvrtiny. Ďalším veľkým faktorom voľby benzínových motorov je určite aj aféra Volkswagenu s podvodom na emisiách. Dieslové motory vypúšťajú o pätinu menej uhlíka ako benzínové motory. Napriek tomu klesol podiel takýchto motorov na európskom trhu z 56 percent na 37 percent. Rada výrobcov sa tak spolieha na prínos elektromobilov, ktoré sú emisne čisté. Takto by kompenzovali emisie iných áut. To vysvetľuje obrovský príval automobilov na elektrický pohon v blízkej budúcnosti. Množstvo elektromobilov sa predáva s nižšími maržami, niektoré sú dokonca stratové. To je však jediná cesta výrobcov, keďže nejde len o zaplatenie pokuty, ale hlavne o povesť.