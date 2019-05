MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 97 CZK) - Vyšší budoucí dividenda a plán zpětného odkupu akcií (Komentář k výsledkům)

Výsledky hospodaření za Q1 19 celkově dopadly v souladu s očekáváními. Pokles čistého zisku byl dán výrazně vyššími prodeji úvěrů v prodlení v loňském prvním kvartále než letos. Management potvrdil výhled na letošní i budoucí roky. Zvýšil minimální úroveň výplatního poměru ze 75 % na 80 %. Plánuje spustit program zpětného odkupu akcií.

Fakta a události: (1) Moneta opět výrazně předčila růstem úvěrového portfolia celý trh, když celkové úvěry vzrostly o 11,2 %, zatímco v případě trhu se jednalo o 6,1 %. Důvodem byl především nárůst retailového portfolia, naproti tomu korporátní úvěrové portfolio dynamikou za trhem zaostalo. (2) Čistý úrokový výnos vzrostl o vysokých 8,4 % na 1,947 mld. CZK. Čistá úroková marže dosáhla dle našeho očekávání 3,9 % oproti 3,8 % ve Q1 18 a 4,1 % ve Q4 18. Ta bude v průběhu roku dále klesat s tím, jak poroste objem poskytnutých úvěrů, a to zejména hypoték. (3) Čistý výnos z poplatků vzrostl o téměř 5 % na 466 mil. CZK. Propady poplatků z depozitních a úvěrových produktů a sankčních poplatků se daří bance kompenzovat rostoucími výnosy z poplatků za zprostředkování pojištění, z prodeje a správy investičních fondů a uskutečněných transakcí. (4) Provozní náklady meziročně vzrostly o 6,4 %. Důvodem byly především regulatorní náklady a odpisy a amortizace dlouhodobého majetku, které vedle investic do IT a digitalizace vzrostly vlivem nového účetního standardu IFRS16. Moneta dále snížila personální náklady a administrativní náklady. (5) Banka za prodej nevýkonných úvěrů realizovala nezdaněný zisk ve výši 213 mil. CZK, když prodala portfolio v objemu 1,8 mld. CZK. Nesplácené úvěry představovaly ke konci března 2,9 mld. CZK a jejich poměr k celkovému portfoliu činil 2,0 %. Management chce pokračovat v další monetizaci s celkovým dopadem 350 mil. CZK.

Kapitálová pozice a dividendová politika: Kapitálová pozice banky zůstává velmi silná, přesto management chce pokračovat v další optimalizaci kapitálu skrz emisi dodatečných dluhových instrumentů. Předpokládané snižování rizikově vážených aktiv by mělo rovněž přispívat. Na základě toho management zvýšil plánovanou dividendovou výplatu v následujících třech letech z 8,6 mld. CZK na 10,2 mld. CZK. Dividendu na akcii z let 2019, 2020 a 2021 nyní očekává na minimální úrovni 6,65 CZK na akcii. To indikuje v jednotlivých letechvýplatní poměr na úrovni 92 %, 89 % a 85 %. Kromě toho chce management spustit program zpětného odkupu akcií v pilotním objemu 1 mld. CZK, což představuje zhruba 2,6 % celkové tržní kapitalizace. Návrh musí schválit Česká národní banka a valná hromada akcionářů. Zahájen by mohl být na konci letošního roku.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Zveřejněná čísla naplnila naše očekávání. Pozitivem je však vylepšená dividendová politika. Akcie se nyní již obchoduje bez nároku na dividendu z loňského roku. Stále považujeme její aktuální cenu za podhodnocenou, a proto držíme v platnosti naše nákupní doporučení s cílovou cenou 97 CZK na akcii.

Rizika: Za největší riziko považujeme sektorovou daň na banky, o které v současné době diskutuje vláda. Z pohledu hospodaření se jako nejzásadnější riziko jeví výrazné a rychlé ochlazení tuzemské ekonomiky s následným snižováním úrokových sazeb, které by mělo negativní dopad na úvěrovou aktivitu a úrokové marže banky.

Očekávané události: Na 6. června je stanoven výplatní den dividendy z loňského zisku ve výši 6,15 CZK na akcii. Výsledky hospodaření za Q2 19 budou oznámeny 1. srpna.