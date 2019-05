Monetě (+2,8 %) klesl kvartální zisk, plánuje odkup akcií

Bance Moneta Money Bank klesl čistý zisk za první tři měsíce roku meziročně o 16 procent na 0,983 miliardy korun . Trh podle průzkumu Reuters čekal zisk 0,989 miliardy korun . Celoroční výhled čistého zisku banka ponechala a uvedla, že plánuje zpětný odkup akcií v objemu až 1 miliardy Kč. Akcie Monety zahájily dnešní obchodování na pražské burze růstem, zhruba čtvrt hodiny po začátku seance si připisují 2,8 %.

Letos banka čeká čistý zisk na úrovni 3,7 miliardy korun. Na letošní rok předpokládá dividendu ve výši 6,65 korun na akcii.



Banka také uvedla, že bude žádat schválení regulátorem pro možný odkup akcií až do 1 miliardy Kč. Podle generálního ředitele banky Tomáše Spurného by mohl začít letos a trvat by měl 9 – 12 měsíců.

Čistý bankovní příjem v prvním čtvrtletí dosáhl 2,55 miliardy Kč, trh čekal 2,54 miliardy. Čistý úrokový výnos se zvýšil meziročně o 8,4 % na 1,947 miliardy Kč.



Retailové úvěry rostly meziročně o 22,1 %. Růst byl podpořen expanzí v oblasti hypoték, kde banka hlásí meziroční nárůst o 54,0 %. Přispěl také solidní nárůst nezajištěných spotřebitelských úvěrů, meziročně o 7,5 %. Vklady se meziročně zvýšily o 9 %.



Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl v 1Q lepší úrovně, a to 17,0 %, což bylo podpořeno zejména ziskovostí a optimalizací kapitálu v komerčním segmentu. Požadavek pro Monetu na regulatorní kapitál pro rok 2019 je do června stanoven na 14,35 % a od července bude zvýšen na 14,6 %. Důvodem je nárůst proticyklické rezervy, jak bylo dříve oznámeno ze strany ČNB. Management zachová pro letošní rok svůj cíl ve výši 15,5 %.

„Díky naší pokračující silné ziskovosti, solidní kapitálové pozici a skvělé likviditě jsme se rozhodli navýšit náš tříletý cíl na výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč,” uvedl v dnešním prohlášení Tomáš Spurný.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno se z dřívějšího GE Money Bank změnilo v souvislosti se vstupem banky na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.



Akcionářská struktura banky je poměrně roztříštěná. Podle informací z letošního ledna 25 největších institucionálních akcionářů vlastní nadpoloviční podíl akcií Monety. Zároveň 50 největších akcionářů banky vlastní skoro 70 procent akcií. Podíl českých drobných akcionářů se pohybuje kolem 12 procent.



Loni v říjnu Moneta spustila proces k případnému spojení s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera. V případě spojení mělo jít o jednu z největších transakcí na českém bankovním trhu. Koncem letošního roku ale byla chystaná transakce zrušena.

Zdroje: Moneta, Reuters, ČTK