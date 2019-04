Vláda chce 7procentní daň pro internetové obry

Podle agenturních zpráv se koaliční vláda ČR shodla tom, že chce zavést 7procentní daň pro internetové obry jako jsou Google či Facebook . Návrh podporují obě koaliční strany s ím, že se doladí příslušné parametry od kdy, v jakém rozsahu a v jaké podobě. Do konce května by mělo MF vypracovat příslušný návrh zákona . Vláda odhaduje, že by nová daň mohla do rozpočtu přinést ročně cca 5 mld. Kč