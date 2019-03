Hlavní zprávy ze světa kryptoměn

Pokud se podíváme na týdenní graf, rezistence se nachází v 52 týdenním horizontu na úrovni $4100. Pokud bude tato rezistence proražena, pak Bitcoin může zaznamenat významný růst k cílové ceně $5500. Podle indikátoru RSI se Bitcoin nachází na hodnotě 40%. To znamená, že trh není přeprodán a ani překoupen.

Mladí věří více krypto burzám

Poslední průzkum společnosti eToro, který je jedním z největších globálních brokerů na světě, zjistil, že až 43% mladých lidí věří více krypto burzám, než tradičním institucím. Toto zjištění okomentoval ředitel společnosti eToro Guy Hirsch: "Vidíme začátek generačního průlomu důvěry od tradičních akciových burz na krypto burzy. Důvěra v bankovnictví byla zlomena, kdy lidé zažili velkou krizi v roce 2008. Dále se nedůvěra vůči institucím prohloubila, kdy Američané viděli, jak stovky miliard dolarů od daňových poplatníků proudí do největších institucí, kdežto jejich naspořené peníze ztrácí na hodnotě a cena na život se zvyšuje." Závěr průzkumu je, že mladí lidé ve věku od 18 do 30 let přestávají věřit v centralizované instituce.

Samsung se zapojí do krypto světa

Společnost Samsung oznámila při zveřejnění nového modelu chytrého telefonu Galaxy S10, produkt Samsung Know. Je to chytrá peněženka, která bude poskytovat zabezpečené uložistě pro kryptoměny. Tento produkt umožní uživatelům nejen uchovat kryptoměny pomocí privátních klíčů, ale také kryptoměny nakupovat. Jedná se především o kryptoměny Bitcoin a Ethereum. Jen za poslední ekonomicky kvartál roku 2018 společnost prodala přes 70 milionů chytrých telefonů. Samsung si uvědomuje revoluci v kryptoměnách a blockchainu jako takovém a stává se hlavním technologickým tahounem, který podpoří koupi, prodej a úschování kryptoměn na svých přístrojích.

Twitter a Lightning network

Zakladatel a hlavní jednatel společnosti Jack Dorsey na svém profilu podpořil Lightning Network a následně umožnil společnosti tippin.me, ať můžou uživatelé zasílat menší spropitné za tweety, které se jim líbí nebo chtěji podpořit daného autora tweetu. Spropitné/podpora se posílá právě pomocí Lightning network (tzv. blesková síť). Ta umožňuje mikroplatby mezi uživateli nebo i samotnými podniky napříč celým světem. Pomocí Lightning network je možné zasílat, například, Bitcoin z Prahy do New Yorku během pár vteřin (poplatek za 1 transakci je zhruba 2,6 Kč).