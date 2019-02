Pražská burza vystoupila ze zajetých kolejí, hlavně díky reportující Erste

Pražská burza dnes vystoupila ze zajetých kolejí, protože tu máme dva růstové dny v řadě. Dnes výkonu indexu PX výrazně pomohla Erste Bank, která po kvalitních výsledcích posiluje o více než 4 % a pomáhá tak zpevnění celého indexu o 0,4 %. Index PX se tak již dostává nad úroveň 1070 bodů, kde se naposledy nacházel před prosincovými propady. Mimo to v Praze nemáme žádnou akcii s výraznějším pohybem.





Německý index DAX se dnes v průběhu celého dne ubírá směrem do boku jen s minimálními výkyvy směrem do zelených i červených čísel. Nejvíce se dnes daří společnosti Covestro, která po včerejších výsledcích navyšuje zisky a dnes je to dokonce o 3,4 %. Solidní růst dnes zaznamenává i akcie Anheuser-Busch, která také reaguje na report výsledků. Například provozní zisk zde rostl o 10 %, oproti očekávanému 6,5% růstu. I díky tomu přidává pivovarní konglomerát 4,2 %.V zámoří se dnes velice daří maloobchodnímu řetězci J.C. Penney, který posiluje o krásných 23 %. Zde se také jedná o pozitivní reakci na report výsledků. Silné reakci pomáhá i to, že sektor maloobchodů je v posledních letech doslova drcen internetovým prodejem. Z pětiletých maxim blízko 12 USD se tak aktuálně JCP obchoduje na 1,53 USD , takže výrazným reakcím tato situace přeje. Hlavní indexy to ale příliš nereflektují, když se obchodují v lehkém záporu.