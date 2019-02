Operátoři tvrdí, že mají skvělé sítě. Jaký signál je u vás?

Čeští operátoři se v otázce mobilních dat často zaklínají kvalitou jejich mobilních sítí. Ty podle nich patří k nejlepším na světě. Zrcadlo jim nyní nastavil Český telekomunikační úřad. Ten začal na webu zveřejňovat výsledky měření provedených v terénu. Ukázalo se, že s pokrytím jsou problémy hlavně na železničních koridorech.

O spuštění nového webu věnovaného měřením signálu mobilních sítí informoval předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák na webu Lupa.cz. Stránka je zatím ve zkušebním provozu. Zákazníkům ale umožňuje porovnávat kvality pokrytí jednotlivých operátorů. Stránku s měřeními ČTÚ najdete na adrese qos.ctu.cz

"Hlavní částí aplikace je mapa (záložka „Mapa“), na které si může uživatel na podkladové mapě České republiky přehledně zobrazit měření prováděná pracovníky ČTÚ, případně další datové zdroje. Těmi jsou momentálně výsledky uživatelských měření (lišta NetMetr) a výsledky simulací (lišta Simulace pokrytí), které provádí ČTÚ na základě údajů o základnových stanicích, které ČTÚ poskytují mobilní operátoři," popsal funkce stránky Novák.

Úřad chce přidávat i další služby, třeba porovnávat rozhlasové služby nebo pevné připojení k internetu. Přidávat bude i další výsledky měření a bude je aktualizovat. Časem by ČTÚ rád rozšířil měření i o data od uživatelů, v čemž jim zatím brání ne úplně dobrá kompatibilita s operačním systémem iOS.

Přepínat mohou uživatelé na mapě mezi všemi třemi operátory a mezi technologií 4G a 2G. Ta je ale dostupná jen u železničních koridorů. U měření si pak mohou vybrat, jestli chtějí stacionární měření v terénu, měření signálu na dálnicích, uvnitř vagónů na hlavních železničních koridorech nebo vně vlaků na koridorech.

Operátoři se často chlubí tím, že jejich 4G sítě jsou v Česku nadstandardně kvalitní, a to díky požadavkům ČTÚ při aukcích kmitočtů pro tyto sítě, kdy operátoři museli rozšířit 4G signál i do míst, kde by to jinak ekonomicky nedávalo smysl. Kvalitu sítí potvrzuje i ředitel ČTÚ.

"Ano, sítě v ČR poskytují konzistentní úroveň služby, zákazník nebude mít pocit „pomalého internetu“, ale totéž platí skoro pro všechny země EU. Ano, sítě v ČR jsou kvalitní (jsem rád, že zásluhy za to zástupci APMS – Asociace provozovatelů mobilních sítí, pozn. red. – připisují ČTÚ), ale sítě v jiných zemích EU jsou také kvalitní," píše Novák ve svém komentáři.

Skvělé pokrytí mají mobilní operátoři hlavně na dálnicích, tam všude měření ukázalo velmi dobré výsledky. Mnohem horší výsledky jsou ovšem na železnici. Například uvnitř vozů na trati z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Německa je ve většině úseků signál 4G sítě přímo tragický. A to bez ohledu na to, kterého operátora zákazník ve vlaku má.

Při jízdě na východ republiky se někteří cestující uvnitř vlaku naposledy připojí na rychlý internet u Českého Brodu, pak následuje krátký úsek s ucházejícím signálem kolem Zábřehu a Mohelnice a pak je silný signál až u Ostravy.