Brexit podle poloviny firem bude mít na českou ekonomiku negativní vliv

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude mít podle více než poloviny malých a středních firem a podnikatelů na českou ekonomiku i na obchodní výměnu mezi oběma státy negativní vliv. Vyplývá to z průzkumu a analýzy v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.



„Postoji většiny tuzemských firem se nelze příliš divit. Británie je velmi významným přímým i nepřímým obchodním partnerem České republiky a pokles obchodní výměny jsme zaznamenali ve statistikách již loni. Firmy a podnikatelé také vnímají celkovou nejistotu kolem celého procesu,“ uvedl Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB.





Pozitivní dopad na českou ekonomiku a na obchodování předpokládali od brexitu pouze tři ze sta dotazovaných firem a podnikatelů. Zbytek respondentů neočekával žádný vliv nebo nevěděl, jak odpovědět.



Firmy v Česku se brexitem zabývají, diskutují s obchodními partnery i se předem připravují. „Komunikujeme s našimi obchodními partnery ze Spojeného království a aktuální situaci s nimi probíráme,“ uvedl jednatel strojírenského podniku DSP Přerov Jakub Pitner. „Hledáme nové zákazníky v jiných zemích Evropy, především v zemích EU,“ prozradila Jitka Sýkorová, vedoucí ekonomického oddělení výrobce hliníkových žebříků a schůdků Alve.





Exportujícím firmám, které chtějí omezit rizika v souvislosti s nepředvídatelným výkyvem kurzu v souvislosti s brexitem , lze doporučit kurzové zajištění. „Forwardy zejména u zajištění na delší období nabízejí inteligentní způsob ošetření tržních rizik pro klienty, kteří vyvážejí do zahraničí,“ upozornil Petr Manda. Firmy a podnikatelé by si hlavně přáli, aby se situace co nejdříve vyjasnila. „Co se týče obchodních vztahů, byl by nejlepší jasný tvrdý brexit , který by se následně díky zájmu obou stran a již bez potřeby trestat Velkou Británii, upravil postupnými dohodami. Nejistota je horší než tvrdý brexit ,“ shrnul jednatel dodavatele zdravotnických pomůcek Ortoservis Marek Mikulka.Více než tři čtvrtiny dotázaných firem a podnikatelů uvádějí, že by Česká republika neměla následovat krok Británie a také z EU vystoupit.Reprezentativní průzkum Index očekávání firem zahrnuje 400 středních a malých společností a živnostníků napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a rozšiřování podnikání. Index očekávání firem ČSOB sleduje od roku 2013. Součástí průzkumu je i kvalitativní analýza určité oblasti podnikání – indikativní obor.