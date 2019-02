Jak se obchoduje na medvědích trzích?

Medvědí trhy jsou volatilní, nepředvídatelné a náročné na obchodování. V období, kdy jsou podmínky na trhu nastavené na averzi vůči riziku, je proto důležité mít dobrou strategii. Směřujeme ke globální recesi?



Období, jaké zažíváme nyní, vyžaduje náležitou reakci na změny. Tržní dynamika je stále v pohybu a cykly se mění. Býčí trh se v druhé polovině 90. let vyznačoval vysokou volatilitou. Rozbouřené technologické akcie dosáhly svého vrcholu v roce 2000. Nikdo nebyl připraven na jejich následný pád. Býčí trh, který přišel poté, v letech 2002 až 2007 přinesl postupně klesající volatilitu. A ten následující, který se zrodil po finanční krizi, mu byl do značné míry podobný.



Nyní jsme tak více než deset let od posledního skutečného medvědího trhu a více obchodníci a investoři nikdy na vlastní kůži neokusili, co medvědí trh znamená. Tento nedostatek zkušeností je velkým potenciálním rizikem. Od prasknutí technologické bubliny, s výjimkou finanční krize, tržní podmínky podporovaly pasivní expozici vůči rizikovým aktivům. Bylo to zvlášť patrné v posledních letech, kdy většina podílových fondů a dokonce i zajišťovacích fondů nedokázala překonat svůj benchmark v podobě tržních indexů. I snaha o krátkodobé spekulace se ukázala jako zbytečná. Panika se totiž téměř vždy přetavila do krátkodobých obchodů.



Jsou zde samozřejmě i výjimky. Většina roku 2015 byla pro globální trhy špatná. Ke dnu je táhly rozvíjející se trhy a silný dolar. Minulý rok byl zase dokonalým chaosem. Špatně se dařilo téměř všem třídám aktiv, takže se nebylo kam ukrýt. V prosinci se dokonce zdálo, že se něco na trhu zlomilo. Viděli jsme nejhorší poslední měsíc roku na americkém trhu od velké hospodářské krize v 30. letech.

Začátkem tohoto roku se však zdá, že se na trhy vrátil optimismus. Důvodem je zmírnění jestřábí rétoriky šéfa Fedu Jeroma Powella v prosinci a jasné holubičí signály v jeho projevu v lednu. Přesto se nový medvědí trh a s ním recese nezadržitelně přibližují. Když toto vše vezmeme v úvahu, jak by se na to měli připravit burzovní hráči?



Co je třeba mít na paměti v podmínkách medvědího trhu?



1) Připravte se na zvýšenou volatilitu oběma směry

Během medvědího trhu se volatilita zvýší na násobné úrovně a ceny se hýbou oběma směry. Investorům tyto pohyby mohou pomoci překonat široce spektrální investice. Velká volatilita trhu je způsobena i nedostatkem likvidity. Ceny se tak podle aktuální situace mohou pohybovat výrazně dolů i nahoru. Neznamená to, že sázka na pokles ceny může být na býčím trhu vždy tím ideálním řešením.

Pamatuje si někdo na prudké posílení indexu S&P 500 o 27 % od listopadu 2008 do ledna 2009? Následující tabulka obsahuje nejlepší jednodenní zisky tohoto indexu za posledních 40 let během býčích trhů nebo korekcí.



2) Využívejte opce

Během klidnějších období medvědího trhu mohou opce poskytnout obchodníkům stabilitu a ochranu před výkyvy ceny do dané míry. Umožní jim to zároveň mít větší přehled o své odolnosti vůči riziku.



3) Rezervní kapitál pro náhlé pohyby trhů

Obchodníci by neměli investovat veškerý kapitál pouze do aktuálně otevřených pozic. Zejména v krátkodobém horizontu se ukázalo jako užitečné, mít nějaký kapitál v rezervě. Je tomu tak i proto, že vlády a centrální banky mají v rukou účinné nástroje, které dokáží situaci velmi rychle otočit. Dlouhodobou strategií je proto pomalu investovat do rizikových aktiv a to zejména, když se tempo poklesu začíná zpomalovat. Ke zlepšení dochází vždy tehdy, když je evidentní, že věci už nemohou být horší. Kromě vysoké volatility, by si měli být obchodníci vědomi, že výprodeje trhů mají zvyk končit mnohem rychleji, než končí nárůsty trhů. Vydělávání na poklesech trhu je tedy možné zejména do doby, než volatilita nedosáhne nových rekordů, nebo na maximální úroveň nevzrostou hodnoty ukazatelů strachu. Na pokles se dá spekulovat i při růstu cen, ale s klesajícím momentem. Volatilita na medvědích trzích téměř vždy roste a klesá opačně, jak rostou a klesají ceny aktiv. Spekulovat na pokles cen při jejich růstu je tedy, díky nižším cenám put opcí, vždy levnější.



4) Význam technické analýzy

Když trhy rostou a přicházejí na ně stále noví investoři, poskytuje technická analýza jen malou přidanou hodnotu. Trend růstu trhu je totiž evidentní pro každého. Když je však likvidita malá a emoce napjaté nabízí technická analýza zajímavé postřehy. Jde například o dobře známou Fibonacciho úroveň, nebo klouzavý průměr. Jiné jsou méně známé, jako analýza Elliotových vln. Ta se například přesně hodí na vysvětlení medvědího trhu v letech 2007 až 2009.



5) Pozor na korelace

Investoři s pasivními investicemi jsou často vystaveni širokému spektru rizika. V klidných dobách se může zdát, že tato rizika jsou navzájem nezávislá. To však neplatí v dobách, kdy trhy zmítají emoce. Obchodníci si často neuvědomují, že celé jejich portfolio je citlivé na jedno riziko. Je třeba si uvědomit, že v době paniky investoři prostě prodávají všechno. Proto by portfolio mělo být postaveno tak, aby se neorientovalo celé jen jedním směrem. Není tomu tak dávno, kdy se například růst kurzu japonského jenu vyvíjel shodně s růstem amerických vládních dluhopisů a poklesem indexu S&P 500.



6) Korelace napříč trhy

Graf níže znázorňuje perfektní korelaci mezi future sázkami na index S&P 500, výnosy 10letých amerických dluhopisů, jakož i kurz australského dolaru vůči americkému dolaru v prosinci minulého roku. Tyto instrumenty přitom v běžných časech nevykazují žádnou nebo jen malou korelaci.





O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.



Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.