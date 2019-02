České dráhy chtějí omezit internet ve vlacích. Důvodem je cena

České dráhy plánují omezit přístup cestujícím k internetovému připojení. Důvodem je výpověď smlouvy ze strany operátora. K omezení by mohlo dojít v následujících několika měsících.

České dráhy plánují omezení internetu ve vlakových spojích. Důvodem je výpověď smlouvy ze strany mobilních operátorů. Ti prý vypověděli neomezené tarify, informoval web zdopravy.cz. Při současném objemu dat by náklady drah na zajištění wifi ve vagonech poskočily na troj až čtyřnásobek. "Řádově půjde o desítky milionů korun, které budeme muset při současném neomezeném čerpání dat ročně platit," vysvětluje Radek Joklík z Českých drah.

A právě tomuto chtějí České dráhy zabránit omezením internetového připojení. Navíc se prý společnost poohlíží po novém poskytovateli služeb. České dráhy podle Joklíka plánují vypsání nové zakázky na operátory.

Datové omezení by se mělo zavést v průběhu následujících měsíců. Společnost však má zájem, aby ve všech vozech zůstalo připojení k Wi-fi bezplatné.

"V rámci této služby zajišťované prostřednictvím dvou mobilních operátorů jsme měli doposud na čerpání dat ve vlacích udělenou výjimku, která umožňovala cestujícím odebírat neomezený objem dat. Zákazníci si tak během cesty volně stahují filmy, videa, skypují a podobně. To samozřejmě objem čerpaných dat oproti původnímu očekávání výrazně zvýšilo, což vedlo operátory ke zrušení výjimky na neomezené čerpání dat ve vlacích," vysvětluje Joklík.

Běžného využívání internetu ve vlacích by se to podle Českých drah nedotklo, cestující by však nemohli stahovat velké soubory, videa, filmy a podobně, dotklo by se to také automatických aktualizací.

Nicméně, zákazníci společnosti České dráhy si na pomalé internetové připojení stěžují už nyní. A jelikož společnost České dráhy není jediný vlakový dopravce v republice, je tu možnost, že jí to uškodí v boji s konkurencí.

Zákazníky Českých drah by omezený internet mohl vehnat ke konkurenčním dopravcům, případně by si mohli oproti vlakům zvolit cestování autobusem. "Ve všech našich vlacích a autobusech plánujeme zachovat neomezené připojení k internetu," sdělil tiskový mluvčí společnosti Student Agency Aleš Ondrůj.

Dobrou zprávou ale je, že společnost plánuje zavést internetové připojení i do dalších vlaků. České dráhy chtějí dostupný internet rozšířit také do regionálních vlakových spojů. "V současnosti například realizujeme projekt instalace wi-fi do cca 300 dalších vozů pro dálkové vlaky," informoval Joklík. Aktuálně společnost nabízí připojení ve zhruba osmi stech vlaků.