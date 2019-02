Nové sítě 5G získají do roku 2025 podíl 15 procent

Přes rychlé mobilní sítě 5G bude do roku 2025 realizováno celosvětové 15 procent všech mobilních připojení. Na evropských trzích nebo v Číně bude podíl 5G 30 procent a v USA poběží na nové technologii zhruba polovina přípojek. Vyplývá to z nové studie asociace GSMA, kterou zveřejnila na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.



V letošním roce se očekává spuštění prvních komerčních mobilních sítí 5G na 16 hlavních trzích včetně Jižní Koreje a USA. Mobilní firmy do přechodu na nové sítě investují dohromady kolem 160 miliard USD ročně. V Česku se na konci roku rozběhne aukce frekvencí potřebných pro 5G.





Letos na trh přijdou také první mobilní telefony. Na veletrhu je představuje například Huawei, Xiaomi nebo Samsung. Nová vlajková loď od Huawei pod označením Mate X má skládací displej a vyjde na 57.000 korun Většina mobilů bude v roce 2025 ale stále využívat stávající technologii LTE, tedy 4G. Její podíl bude za sedm let stále kolem 60 procent, což je o 17 procentních bodů více než loni.Celkový počet mobilních zákazníků by se měl do roku 2025 zvýšit z loňských 5,1 miliardy nejméně o 700 milionů. Zhruba čtvrtina bude přitom pocházet z Indie. Mobilní internet začne během příštích sedmi let používat 1,4 miliardy lidí, což zvýší celkový počet uživatelů na pět miliard.Počet zařízení připojených prostřednictvím sítí Internetu věcí se během sedmi let zvýší třikrát na 25 miliard a tržby z Internetu věcí vzrostou čtyřnásobně na 1,1 bilionu dolarů