Rozjíždíme spolupráci s Izraelem

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček se zúčastnil společně s předsedou vlády Andrejem Babišem návštěvy Izraele, v rámci které představovali novou Inovační strategii „Czech Republic: The Country for The Future“. Na třídenní cestě proběhlo setkání s nejvýznamnějšími izraelskými podnikateli a dále s řadou úspěšných vědců a inovátorů.

Velmi inspirativní bylo jednání s nadací Start-Up Nation, zastřešující aktivity stejnojmenného bestselleru izraelských autorů Singera a Senora. Strhující příběh, který popisuje zákulisí největších inovačních a technologických úspěchů izraelských firem si získal čtenáře na celé planetě. Součástí setkání se Start-Up Nation bylo i pozvání autorů knihy do ČR, v rámci kterého by se zorganizovala Česko-izraelská konference pro startup firmy, zaměřená na přenos zkušeností země, které je v oblasti startup projektů velkým vzorem pro celý svět.

Dále proběhla návštěva nejúspěšnějšího izraelského startupu Mobileye, firma která byla založena v roce 1999, podnikající v oblasti bezpečnostních prvků automobilů a systémů pro autonomní řízení vozidel a která byla před dvěma roky koupena společností Intel za 15 miliard dolarů. Karel Havlíček projednal rovněž s Israel Innovation Authority spolupráci na společných projektech, zařazených pod programy mezinárodní spolupráce TAČR.

