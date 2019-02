Moneta: Kupní cena za Air Bank, Home Credit by měla být omezena částkou 18,5 mld. Kč

Moneta Money Bank říká, že kupní cena za Air Bank a český a slovenský Home Credit by měla být omezena částkou 18,5 miliardy Kč. Uvedla to kromě jiného ve sdělení po zavření trhu. Zároveň by podle ní kupní cena neměla překročit 1,9násobek konsolidovaného vlastního kapitálu cílových firem ke dni vypořádání.

Moneta také uvedla, že nové akcie společnosti Moneta budou alokovány prodávajícím (tedy společnostem PPF a EMMA Capital) za cenu 78,5 Kč/akcii bez nároku na dividendu za rok 2018. Stávající akcionáři a další investoři budou moci nové akcie upisovat za emisní kurz odpovídající tržní cena akcií Monety v době zvýšení jejího základního kapitálu.

Loni v říjnu Moneta spustila proces k případnému spojení s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera. Po uskutečnění transakce by měla vzniknout dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka ve velikosti bankovní sítě pod značnou Air Bank. Spojení musí odhlasovat valná hromada Monety a potřeba je i souhlas regulátorů trhu.

Zdroj: Moneta Money, ČTK