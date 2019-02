Růst cen akcií (minimálně) zpomalí. Zvolte tuto prověřenou strategii, radí Goldman Sachs

Podle akciových stratégů z Goldman Sachs by prudký odraz cen amerických akcií od prosincového dna již neměl mít dlouhého trvání. Zhodnocení cenných papírů by tak napříště mělo být jen mírné. A jak to tak u akciových stratégů bývá, nelenili a navrhli i několik konkrétních akciových tipů.

Podle Goldman Sachs by prudký růst cen akcií, který začal po Vánocích, již neměl trvat dlouho. A stratégové z banky doporučují nyní raději sázet na konkrétní tituly, ne se spoléhat na to, že pozitivní makroekonomický vývoj podpoří trh jako celek. V tomto případě banka poněkud opomíjí podstatný faktor uplynulých měsíců, a to politický vývoj, ten nicméně s ekonomikou úzce souvisí (a ovlivňuje ji).

Růst cen akcií podle Goldman Sachs již stihl zohlednit úlevu jak v tématu možné brzké recese v USA, tak v (souvisejícím) tématu měnové politiky Fedu (centrální banka podle všeho zpomalí či přeruší cyklus zvyšování sazeb). Tyto faktory by proto neměly nadále hnát ceny akcií výše.

Banka se vedle toho zaměřila na to, jak se akciový trh po druhé světové válce vyvíjel po poklesech o 20 % a více. Zjistila, že aktuálně se index S&P 500 obchoduje na horní hraně pásma, které v minulosti po obdobně silných poklesech vymezil. Podle Goldman Sachs by se tak index měl v prvním pololetí pohybovat zhruba do úrovně 2 750 bodů (minulý týden se dostal již lehce nad tuto hladinu).

A v prostředí, ve kterém nelze očekávat pokračování prudkého růstu trhu jako celku, je podstatné hledat jednotlivé zajímavé tituly či sektory, které v takovém prostředí mohou obstát nadprůměrně dobře. A banka upozorňuje, že v lednu narostla poptávka po strategiích založených na stock-pickingu, z ETF zaměřených na akcie v USA odteklo zhruba 32 miliard USD (poklesy jsou po rychlých korekcích poměrně běžné, lednový vývoj byl ale v době obecně rostoucí obliby indexového investování a ETF mimořádný).

Goldman Sachs se zaměřila na tituly, které podle ukazatelů sledovaných jejími analytiky vykazují největší míru reakce ceny na specifické firemní faktory. Upozornila ale, že může jít o překonání vývoje hlavního indexu oběma směry. Jako potenciální vítězové pro příští týdny a měsíce se stratégům vyjevily sektory zbytného spotřebního zboží, komunikačních služeb a zdravotní péče. A jako nejslibnější se jim aktuálně ukázaly akcie AMD (AMD), Align Technology (ALGN), Nektar Therapeutics (NKTR), WellCare Health Plans (WCG) a Monster Beverage (MNST).

