O2 CR: ČTÚ spojí aukce 700 MHz a 3,5 GHz do jedné aukce

Nové spektrum by mělo pomoci při vybudování sítí tzv. páté generace (5G). Oproti původnímu návrhu tak ministerstvo vnitra nezíská část nabízených kmitočtů na vybudování vlastní sítě pro bezpečnostní složky. V rámci pásma 700 MHz úřad hodlá přednostně nabídnout jeden blok ze tří uvažovaných případnému novému operátoru, který by současně získal právo na národní roaming do doby, než vybuduje vlastní síť. K připomínkám se má trh vyjádřit do konce února. Samotná aukce by měla dle mluvčího ČTÚ proběhnout v druhé polovině roku (2H19).