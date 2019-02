Co udělá trh, pokud klesnou korporátní zisky?

Hlavní stratég banky Morgan Stanley Mike Wilson minulý týden na CNBC tvrdil, že již dorazila zisková recese a trh na ni není připraven. Dodal, že očekávání zisků pro letošní rok budou dále klesat a ke zlepšení, které je nyní zabudováno v očekávání pro čtvrté čtvrtletí roku 2019, nedojde. Podle stratéga může trh i přesto generovat pozitivní návratnost, ale „ta bude pravděpodobně nižší, než kdyby zisky neklesaly“. Investor Ben Carlson na stránkách The Wealth of Common Sense přidává k tomuto názoru pohled do historie a pár úvah na téma ziskových recesí.



Carlson v první řadě připomíná, že analytici jsou obvykle příliš optimističtí ve svých očekáváních vývoje ziskovosti korporátního sektoru. Ukazuje to první graf, kde je vyznačen postupný vývoj očekávání ziskovosti pro daný rok. Je zřejmé, že odhad obvykle začíná příliš vysoko a postupně klesá. Wilson tak v podstatě tvrdí, že i letos dojde ke stejnému jevu.









Carlson pak poukazuje na to, že historicky se vztah mezi ziskovostí a návratností trhu zdá být velmi silný. Platí to zejména o třicátých a čtyřicátých letech a poté o prvních deseti letech nového tisíciletí. Jsou ale i období, kdy se cesty zisků a návratnosti akcií rozcházely. Došlo k tomu v padesátých, osmdesátých a devadesátých letech. Zisky jsou tedy důležité v delším období, avšak i během některých desetiletí nebyly faktorem, který by zabránil akciím v růstu. Platí to i o vývoji v jednotlivých letech, jak ukazuje druhý graf:Při porovnávání vývoje zisků a cen akcií v daném roce je důležité mít na paměti, že akcie by měly reagovat na zisky očekávané. Mohli bychom tak například tvrdit, že v roce 2018 jejich ceny už reagovaly na očekávané zisky v roce 2019. Carlson v této souvislosti tvrdí, že v minulosti akcie oslabily ve dvanácti ze třiceti let, po nichž došlo k poklesu zisků. Takže zhruba ve 40 % případů. A pak tu byly případy jako třeba „brutální roky 1973 a 1974, kdy ceny akcií klesly na polovinu, ale zisky se držely překvapivě dobře“.„Akciový trh se chová kontraintuitivně a žádný konkrétní faktor nám v konkrétní okamžik neřekne, jak zdravá je situace na trhu. Současné zisky jsou v celé této rovnici velmi významné, ale ještě větší význam mají očekávání dalšího vývoje a to, jak na ně investoři nakonec zareagují,“ píše Carlson.Zdroj: The Wealth of Common Sense