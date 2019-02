Investování do akcií: Mediánový vs. průměrný výnos

Jedna ze základních investičních pouček říká, že akcie v dlouhodobém horizontu vždy posilují a nabízejí vyšší výnosy než jakákoli jiná třída aktiv. Skutečnost je trochu složitější.

Nedávný výzkum Hendrika Bessembindera z Arizona State University ukázal, že mezi roky 1926 a 2016 jen 42,6 % amerických akcií nabídlo vyšší výnosy než měsíční pokladniční poukázky USA. Jak je tedy možné, že celkově americké akcie za 90 let nabídly o zhruba 8,7 procentního bodu vyšší průměrný roční výnos než pokladniční poukázky?

Jen 5 akcií z 26 000 mezi roky 1926 a 2016 zajistilo 10 % nadvýkonu akcií nad pokladničními poukázkami. Sto procent nadvýkonu akcií pak v tomto horizontu zajistilo 1 092 akcií neboli 4,3 % jejich celkového počtu (38,3 % vyvážilo podvýkonnost 57,4 % akcií). Jinými slovy, zatímco mediánový výnos z držení akcií dosáhl -2,29 %, průměrný více než 15 000 %.

Co by si z této statistiky měli vzít investoři? Předně to, že investovat do jednotlivých akcií je mimořádně rizikové. Jako mnohem výhodnější se jeví indexové fondy, které sice nabízejí "jen" průměrný výnos, ale při dlouhodobém investování zároveň i velkou pravděpodobnost zisku.