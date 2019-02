Temelín investuje 1,5 miliardy a soustředí se na efektivitu provozu

Bezpečnost a efektivita provozu jsou podle vedení divize klíčové oblasti pro další rozvoj jaderné energetiky. „Ročně do bezpečnosti a modernizace elektrárny investujeme v průměru miliardu korun. Od začátku provozu v roce 2000 jsme významně posílili bezpečnost a zvýšili efektivitu provozu. Tímto směrem půjdeme i v dalších letech,“ zdůraznil Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva společnosti ČEZ.

Současně připomněl, že instalovaný výkon elektrárny Temelín se od zahájení provozu zvýšil o 202 MWe. To už odpovídá středně velkému uhelnému bloku. „Díky Temelínu se ročně nemusí spálit přibližně 14 miliónů tun uhlí a do ovzduší vypustit 12 miliónů tun CO2. Pokud bychom chtěli takové množství uhlí přepravit, tak potřebujeme vlak o délce 3 500 kilometrů, což odpovídá vzdálenosti z Prahy do Barcelony a zpět,“ přirovnal Zronek.

Podle Zronka musí jaderné elektrárny držet krok s trendy v moderní evropské energetice. Ta se mimo jiné soustředí se na úspory. Například loni energetici o polovinu snížili spotřebu elektřiny u stanice vyvedení tepla. Nižší spotřebu elektřiny na jednotku vyrobeného tepla by pak měla přinést modernizace blokových výměníkových stanic. V Temelíně se také zaměřují na snižování energetické náročnosti budov. Ty energetici zateplují pomocí speciálního pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu a polyamidu. „Lépe odolá větru a dešti, který je u nás na kopci o něco intenzivnější. Výrobce udává životnost až 40 let, navíc zateplená fasáda přinese o třetinu nižší energetickou náročnost,“ uvedl Bohdan Zronek. Úpravou už prošlo například zdravotnické a školicí středisko nebo hasičská stanice. Letos a příští rok přijde na řadu i desetipatrová hlavní administrativní budova.

Letos v Temelíně plánují téměř dvě stovky investičních akcí

Celkem 180 investičních akcí provede letos ČEZ v Jaderné elektrárně Temelín. Celkově do nich energetici investují 1,5 miliardy korun. Důvodem jsou průběžné modernizace, posilování bezpečnosti a optimalizace provozu. Od začátku provozu ČEZ do modernizace Temelína investoval 19 miliard korun.

Drtivá většina z nich je naplánována na obě odstávky. Během nich energetici zvládnou přibližně sto třicet akcí. Během letní odstávky druhého bloku zahájí dvouletou rekonstrukci blokových výměníkových stanic. Jde o místa, kde se voda určená pro vytápění Týna a elektrárny připravuje na správnou teplotu a množství. „Paradoxně po modernizaci budou mít blokové výměníkové stanice o čtyřicet procent menší výkon. Původní ohříváky byly dimenzovány na mnohem větší tepelný výkon, ke kterému jsme se nikdy nepřiblížili. A provoz na nízkých výkonech stanicím moc nesvědčil. Navíc očekáváme i nižší spotřebu elektřiny na jednotku vyrobeného tepla,“ vysvětlil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

K důležitým akcím bude patřit i rekonstrukce potrubí, které propojuje chladicí věže s oběma strojovnami. S průměrem 3,4 metru jde o jedny z největších potrubí v areálu elektrárny. Práce budou provedeny na dvou trasách v celkové délce cca 300 metrů. „Loni jsme vyzkoušeli metodu čištění a vlastní práce zahájíme letos. Hotovo bychom chtěli mít do tří let, ale vše se bude odvíjet od stavu potrubí a reálného průběhu prací,“ doplnil Kruml.

V souvislosti s novelou Atomového zákona bude Temelín pokračovat v posilování technických bariér. Podle legislativy, která platí od roku 2017, měli energetici tři roky na zřízení takzvaných životně důležité prostory. Po roce 2020 do nich budou mít vstup jen pracovníci s bezpečnostní prověrkou. A posílí se i systém fyzické ochrany. Po celé elektrárně budou instalovány nové kontrolní vstupy, přibudou další mechanické zábrany, zvýší se počet kamer a detekčních systémů. Vše musí být připraveno do konce roku 2019.

Investiční akce v podobě různých modernizací probíhají především v době odstávek. Odstávka prvního bloku začne začátkem března, druhý blok přeruší výrobu ve druhý polovině června. V obou případech je odstávka naplánována na dva měsíce.

Ing. Marek Sviták

tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ