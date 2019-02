Summary: Akcie firmy Coca-Cola zatím po výsledcích vyšuměly o 7 %

USA:



Coca-Cola 4Q18



Výrobce populárních sycených nápojů uzavřel první kvartál roku s tržbami klesajícími o 6 % yoy v návaznosti na pokračující sérii divestic (jedná se především o společnosti stáčející do láhví finální produkt), kterými se snaží přizpůsobit nové situaci na trhu a změnám spotřebitelského chování. Tržby se tak usadily na 7,0 mld. USD, což ostatně předpokládal také konsensus trhu. Z pohledu organického růstu hnaného vyšším objemem prodejů koncentrátu se opět díváme na +5 % yoy (predikce +5 % yoy). Problémovým se ukázal být provozní zisk, od nějž trh čekal 8% yoy zlepšení, nicméně dostalo se mu poklesu o 6 % yoy na 1,8 mld. USD. Provozní marže stagnuje na 26 %. Situaci naštěstí zachránily podstatně nižší daňové náklady, které dotáhly čistý zisk na akcii až k 0,43 USD (+9 % yoy) a tedy přesně do úrovně konsensu.



Největším zklamáním však bude pro investory výhled na rok 2019, na němž se podepsal silný dolar a neprovozní nákladové položky. Management proto odhaduje čistý zisk na akcii víceméně bez jakéhokoli náznaku růstu v okolí 2,08 USD (+/- 1 %). Tržní konsensus se pohybuje kolem 2,22 USD.



Akcie reagují na výsledky poklesem o 7 %.



Cisco Systems F2Q19



Globální lídr na poli síťových prvků ukončil kvartál tradičním způsobem – stabilní růst doplněný o mírné pozitivní překvapení. Tržby vyrostly o 5 % yoy na 12,5 mld. USD v souladu s konsensem a hrubá marže se lehce zúžila na 64,1 % (-50 bps yoy). Trh nicméně očekával mnohem rychlejší růst provozních nákladů (zejména v oblasti výzkumu a vývoje), což společnosti pomohlo překonat predikce na čistém zisku na akcii. Jeho finální výše 73 centů se nachází o 2 centy nad konsensem trhu a o 15 % výše než v předešlém roce (růst byl notně posílen masivním zpětným odkupem akcií).



Rozpad na jednotlivé divize ukazuje, že ve srovnání s očekáváním trhu si zdaleka nejlépe vedly divize Aplikace a Zabezpečení. Obě rostly poměrně agresivním tempem díky akvizicím (Aplikace +24 % yoy a Zabezpečení +18 % yoy), ale také silným objednávkám z veřejného sektoru. Vlajková loď společnosti, hardwarová divize Infrastructure Platforms, hlásí skvělé prodeje produktu Catalyst 9K, díky čemuž se její tržby posunuly nahoru o téměř 7 % yoy překonávajíce konsensus o 1 p.b. Spanilou jízdu bohužel přibrzdila divize služeb, která si dlouhou dobu držela neměnné 3% tempo růstu tržeb. Jejich meziroční stagnace je tudíž pro trh dost nečekaná.



Mírné pozitivní překvapení se objevilo i ve výhledu na další kvartál. Management plánuje tržby rostoucí mezi 4 až 6 %, což by implikovalo interval 12,7 až 13,0 mld. USD (kons. 12,8 mld. USD). Hrubé marži pomůžou nízké ceny výrobních vstupů (především čipů DRAM), načež by se měla rozšířit až na 64 až 65 % (kons. 64 %). Spolu s kontrolou nákladových položek by měly tyto faktory vykrystalizovat v čistý zisk na akcii mezi 0,76 až 0,78 USD (kons. 0,76 USD). Za zmínku stojí také fakt, že management vidí potenciál v převzetí tržního podílu od Huawei, jenž se nachází v centru pozornosti kvůli možnému odposlouchávání.



Akcie Cisco Systems reagují posílením o 3,5 % a dostávají se tím na svoje historické maximum.



EVROPA:

Credit Suisse (Investiční tipy) 4Q18



Těžký závěr roku 2018 nenechal nitku suchou na žádné větší bance a nejinak je tomu i v případě švýcarské Credit Suisse. Trh však podcenil dopad úsporných opatření na spodní linii výsledovky a banka tak s přehledem překonala konsensus. Tržby sklouzly meziročně o 8 % na 4,8 mld. CHF (kons. 4,8 mld. USD) především zásluhou investiční divize, k čemuž se ještě dostaneme. Provozní náklady se povedlo osekat o 15 % yoy na 3,9 mld. CHF, přičemž trh počítal s 4,2 mld. CHF. Tady je však nutno zmínit, že s ukazatelem efficiency ratio (poměr provozních nákladů a tržeb) na úrovni 81 % (-7 p.b. yoy) má banka pořád co dělat, aby se dotáhla alespoň na úroveň konkurence. Čistý zisk se dostal na hodnotu 300 mil. CHF a konsensus tím přeskočil až o 40 %.



Jak jsme již říkali, výnosy banky trpěly hlavně slabým výkonem investiční divize, což byl v tomto kvartálu plošný problém celého sektoru. Výnosy z obchodování na akciových trzích se propadly o 14 % yoy na 0,6 mld. CHF, zatímco jejich protějšky z FICC segmentu o 17 % yoy na 0,55 mld. CHF. Investiční bankovnictví ubralo až 23 % yoy a kleslo na 1 mld. CHF. Výsledky evropské konkurence byly nicméně v průměru ještě horší – akcie -24 % yoy; FICC -23 % yoy; investiční bankovnictví -28 % yoy. Osobně jsme byli nervózní spíše kvůli správcovství aktiv, na které se chce management soustředit po dokončení restrukturalizace. UBS v tomto ohledu dost zklamala a podobného vývoje jsme se obávali i teď. Žádná pohroma se však nekonala – objem aktiv pod správou sice sklouzl o 2 % yoy na 757 mld. CHF, nicméně banka i tak dokázala natáhnout 0,6 mld. CHF nových prostředků. Z tohoto pohledu jsme tedy spokojeni.



Kapitálová přiměřenost banky CET1 se snížila o 20 bps yoy na 12,6 % kvůli nárůstu rizikově vážených aktiv. Anualizovaná návratnost vlastního kapitálu (ROTE) je nyní na 3 %, což je bohužel dost slabé i na evropské poměry. Management nás navzdory tomu ujišťuje, že plán pro rok 2019, jenž počítá s ROTE mezi 10 až 11 % (2018: 5,5 %), splnit skutečně dokáže. Trh tomu však moc nevěří – jeho odhady se pohybují kolem 9 %.



Výsledky jsou ve své podstatě velice solidní, nicméně při širším pohledu se opět dere do pozornosti dlouhá cesta za profitabilitou, kterou má banka ještě před sebou. Akcie po uveřejnění výsledků klesají o 3,5 %.



Telenet (Investiční tipy) 4Q18



Belgický operátor nás svými výsledky za poslední kvartál zrovna nenadchnul, žádná tragédie to však není a konsensus splnit také dokázal. Tržby ubraly 1 % yoy na 640 mil. EUR (kons. 640 mil. EUR), přičemž pokles klientů dokázaly kompenzovat vyšší příjmy z jednoho klienta (ARPU +4 % yoy). Nákladové synergie, o které se opírá naše investiční teze, vytáhly ukazatel EBITDA (provozní zisk + odpisy) nahoru o 10 % yoy na 330 mil. EUR (kons. 330 mil. EUR) a marže se tím pádem rozšiřuje o 11 p.b. yoy na 52 %. Nejvíce nás asi mrzí kapitálové výdaje, které v poměru k tržbám pořád neklesají a drží se nad 30 %.



Druhým bodem úrazu jsou provozní metriky, konkrétně počet klientů. Ten klesal napříč poskytovanými produkty. Kabelová televize ztratila 26 mil. klientů, širokopásmové připojení 10 mil. a telefonní linky 20 mil. Mobilní telefony získaly jen 2 mil. nových kontraktů, z toho tarify 9 mil. Útěchou jsou alespoň zmiňované výnosy z jednoho klienta (ARPU), které narostly o 4 % yoy.



I výhled na další rok mohl být malinko lepší. Management očekává pokles tržeb o 2,5 % a ukazatele EBITDA o 1 % až 2 %. Daleko za konsensem trhu jsme však nezaostali, jelikož ten očekával skluz o 1,5 % na tržbách a o 0,5 % na EBITDA. Volný cashflow chce vedení vytáhnout do intervalu 380 až 400 mil. EUR, predikce trhu se pohybují kolem horní hranice tohoto rozmezí.



Akcie Telene ubírají po zveřejnění výsledků bezmála 7 %.