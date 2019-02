Vyčerpala již pražská burza svůj letošní růstový potenciál? / BIG EXPERT - akcie: týden od 11. 2. 2019

Odpověď na otázku uvedenou v nadpisu by dle mého názoru měla znít, že z většiny již ano. Alespoň při pohledu na vývoj indexu PX, resp. mé očekávání jeho vývoje ve zbytku roku. Od počátku roku si připisuje nadprůměrných téměř 7,5 %, když značná část tohoto zisku odráží vlastně jen vymazání přehnaného prosincového propadu.

Následující týdny budou ve světle dalších reportů loňských hospodářských výsledků, potažmo očekávání každoroční dividendové sezóny. Tedy období, jehož vidina dle všeho právě ještě dopomůže pražské burze přidat nějaké to procento zisků navíc. V kontextu známých firemních zpráv, ale i technického pohledu, bude dle mého pro index PX úspěch probojovat se i jen k významné technické hladině 1 100 bodů. Je možné, že se mu ani nepodaří prorazit horní hranici klesajícího trendu naznačenou v grafu, tzn. podívat se na jaře spíše jen k úrovni někde okolo 1 080 bodů. Následně se spíše můžeme motat v blízkosti hladiny 1 050 bodů.

Index PX svou vahou z velké části (cca 60 %) ovlivňují akcie ČEZ, bank ERSTE a KB. O výraznějším vlivu lze pak hovořit ještě maximálně u akcií MONETA a "nováčka" Avast. Hledat růstový příběh u daných titulů je u většiny problém.

Po rozhřešení jak nakonec dopadne u banky MONETA transakce s PPF, mohou nečekaně oběma směry s indexem PX letos asi zamíchat především akcie ČEZ. A to nejen z hlediska jaké dividendy se letos, vzhledem k nejslabšímu hospodaření firmy za zhruba 15 let, akcionáři dočkají, ale především rozhodnutím ohledně jádra. To je pro akcionáře, resp. pro budoucí vývoj akcií ČEZ stále alfou a omegou, když jinak pohled na samotné ceny elektřiny přinesl v posledním více jak roce výrazný optimismus na budoucí ziskovost firmy. Že by se ceny elektřiny propadly zpět po 25 EUR/MWh, se z dnešního pohledu zdá být fata morgánou. Otázkou zůstává predikovaný přínos zisků pro akcionáře, resp. budoucí cash flow firmy, když nákladovost výstavby jaderných zdrojů se ve srovnání třeba i jen s Temelínem za danou dobu zněkolikanásobila. Navíc při pohledu do světa jen vidina "úspěšného dokončení" vyvolává u řady akcionářů po prvotním úsměvu následně možná až panický strach. Přičteme-li k tomu ještě možnou variantu účasti Ruska na dostavbě JE, riziko pro ČEZ, ale i celou Českou republiku, jen dále roste. Co nakonec šéf ČEZ Beneš společně s vládní garniturou a Hradem, na základě vlastně zastaralé energetické koncepce, vymyslí, bude pro vývoj akcií ČEZ rozhodující.

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 11. 2. 2019.

Odhad pro období od 11. 2. do 11. 3. 2019 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ 42 73,2 1 3 2 0 0 ČEZ ↑ 42 551 1 3 2 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 14 320 1 2 3 0 0 AVAST ↑ 33 86 0 4 2 0 0 VIG ↑ 33 539,5 1 2 3 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 17 77,2 0 2 4 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 17 927 0 2 4 0 0 O2 C.R. ↑ 17 246 0 2 4 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 803 0 2 3 1 0 KOFOLA ČS ↓ -8 302 0 0 5 1 0

Odhad pro období od 11. 2. do 12. 8. 2019 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ ↑ 50 73,2 2 2 2 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 42 14 320 2 2 1 1 0 AVAST ↑ 25 86 0 3 3 0 0 VIG ↑ 25 539,5 0 3 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 25 803 0 3 3 0 0 ČEZ ↑ 8 551 1 0 4 1 0 MONETA MONEY BANK 0 77,2 0 1 4 1 0 KOMERČNÍ BANKA 0 927 0 1 4 1 0 KOFOLA ČS 0 302 0 2 3 0 1 O2 C.R. ↓ -8 246 0 0 5 1 0

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia