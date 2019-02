Akcie rastú kvôli optimizmu ohľadom obchodnej dohody. Ropa je najvyššie od novembra

Akcie pokračujú v raste. Tento krát k tomu prispel optimizmus ohľadom obchodnej dohody medzi USA a Čínou, za ktorým stojí: a) Trumpovo vyjadrenie, že deadline na dohodu sa môže posunúť z 2. marca, pokiaľ bude v rokovaniach badať pokrok; b) správa, že na rokovania do USA príde aj Čínsky prezident Xi, čo má potenciál priniesť pokrok. Ďalším pozitívnym faktorom bolo Trumpovo vyhlásenie, že nepredpokladá ďalší shutdown v USA. V neposlednom rade trhy naďalej ťažia z holubičích vyjadrení popredných centrálnych bánk na čele s FEDom. Hlavné indexy sa popoludní obchodujú so ziskami okolo 0,5%.

Dnešný vývoj hlavných akciových indexov

Na devízových trhoch sa najviac darí NZD. Podporila ho centrálna banka, ktorá sa zatiaľ nepridala ku globálnej vlne holubičích vyjadrení a aj naďalej počíta s tým, že základná úroková sadzba sa v rokoch 2019 a 2020 nebude meniť. NZDUSD si dnes vďaka neutrálnemu komentáru centrálnej banky v situácii, kedy sa od nej čakalo holubičie vyjadrenie, pripísal viac než cent a obchoduje sa nad úrovňou 0,68.

Čo sa týka ďalších menových párov, tak pri pozitívnej nálade sú pod menším tlakom jen aj dolár. Slabé je aj euro, na ktorom pokračuje znižovanie trhových očakávaní budúceho vývoja úrokových sadzieb, ktoré je vzhľadom na aktuálny vývoj ekonomiky a inflácie stále mimoriadne vysoké – pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v roku 2019 je stále nad 30%.

Dnešné dáta obchodovaním príliš nezahýbali. Zverejnená boli inflačné dáta z Británie a z USA. V oboch prípadoch bola celková inflácia jemne nižšia, ako sa čakalo, bolo to však kvôli rýchlejšiemu než očakávanému poklesu cien palív, jadrová inflácia ostala v oboch prípadoch nezmenená (v USA na úrovni 2,2% a v Británii na úrovni 1,9%).

Volatilné obchodovanie má za sebou ropa. Najskôr ju podporila správa, že Saudská Arábia zníži ťažbu a exporty viac ako sa zaviazala, a to v situácii kedy bude Venezuela exportovať ešte menej ropy kvôli sankciám. Po zverejnení zásob z USA, ktoré rástli rýchlejšie než sa čakalo (o 3,6 mil. barelov za deň vs. 2,1) časť ziskov odovzdala, stále sa však obchoduje pri úrovni 63,5 USD za barel, kde bola naposledy pred takmer troma mesiacmi. Z nášho pohľadu má ropa naďalej viac priestoru pre rast ako pre pokles, a to práve kvôli znižovaniu ťažby OPECu.

Vývoj ropy Brent

Zajtrajšie obchodovanie prinesie prvý odhad HDP z Japonska (0:50) a z Nemecka (8:00). V nočných hodinách dorazia dáta z čínskeho zahraničného obchodu, ktoré sú aktuálne kvôli novým clám silno sledované. Z USA dorazia popoludní maloobchodné tržby (14:30). Tieto čísla sú strednej dôležitosti, t.j. nezvyknú mať silnú odozvu na trhoch. V prípade výraznejších prekvapení však nimi môžu zahýbať, týka sa to predovšetkým čínskych exportov/importov a nemeckého HDP.