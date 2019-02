Technická analýza: OPEC+ chystá další omezení dodávek ropy

Snižování přebytku ropy na trzích včera dostalo další impuls od Saudské Arábie, která oznámila přísnější utahování produkce. Království má na březen v plánu omezit těžbu na 9,8 mil. barelů denně a snížit tak výrobu a vývoz ropy o 500 000 barelů denně více, než se původně zavázala v prosincové dohodě aliance OPEC+. Přední člen kartelu se tak snaží z trhu odčerpat nadměrnou nabídku a vytvořit si určitou rezervu do budoucna pro možnost efektivnějšího regulování ceny černého zlata. Saúdové považují za ideální cenovou hladinu ropy v rozmezí 60 – 70 USD za barel.

Růstu cen zároveň napomáhá situace kolem amerických sankcí uvalených na Írán a Venezuelu. Stát v Jižní Americe se sice snažil najít alternativní cestu jak prodat svou ropu, zejména pak v Asii, ale tlak ze strany USA nedovolil potenciálním klientům nakupovat od státní společnosti PDVSA. V dubnu přijdou na řadu další jednání ohledně íránských sankcí, které trhům více napoví, zda dojde k jejich případnému uvolnění či agresivnějším restrikcím.

Obchodníci sázející na medvědí trh zase potěšily měsíční reporty organizace OPEC a americké agentury EIA. Obě zmíněné instituce snížily odhad růstu spotřeby ropy v tomto roce o 50 tis. barelů denně, což zapříčinily především obavy z oslabování globální ekonomiky. EIA navíc významně revidovala očekávání růst domácí břidlicové těžby ze 400 na 800 tis. barelů denně.





WTI:

Růstový impuls v podobě dalších škrtů kartelu OPEC zapříčinil odraz kurzu od spodní hranice trendového kanálu na jeho opačný konec do blízkosti ceny 54 USD/barel. Nízká volatilita způsobená absencí významnějších kurzotvorných zpráv má za následek boční trend, který můžeme na trhu sledovat již více než měsíc. Z aktuální letargie by mohla vytrhnout dnešní oficiální data o stavu zásob, které by v případě poklesu mohla nasměřovat kurz vývoje ve směru klouzavé průměru a pokořit metu 54 resp. 55 USD/barel.





Vývoj zásob ropy a benzínu v mil. barelů: API předchozí očekávání aktuální ropa 2,514 N/A -0,998 EIA předchozí očekávání aktuální ropa 1,263 2,668 N/A benzín 0,513 0,826 N/A