Privatizace OKD: MF podalo EK zavádějící informace o nedovolené podpoře Karbon Investu, upozornil Lukáš Černohorský evropskou komisařku

Evropská komise dle vyjádření Margrethe Vestager zatím vyčkává na rozhodnutí českých soudů, protože soudní řízení ještě stále probíhají a Komise je nechce ze své pozice ovlivňovat. Eurokomisařka ale potvrdila, že se o kauzu zajímá a pokud by se obvinění potvrdila, šlo by o zásah do hospodářské soutěže. Evropská komise by potom musela rozhodnout o nápravných opatřeních. O jejich konkrétní podobě ale zatím nechtěla spekulovat.