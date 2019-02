Víkendář: Chce Trump úplný kolaps Číny?

„Americká strategie vůči Číně je jednoduchá: Rozdrtit je, srazit je k zemi. Zajistit, aby nebyli schopni zvrátit americkou moc a vliv, a to nejen v Asii, ale po celém světě. To je Trumpův cíl a dělá pro něj hodně.“ Tak na stránkách The American Conservative popisuje Harry J. Kazianis odpověď „jednoho bývalého vysoce postaveného zástupce Trumpovy administrativy“ na otázku, jaká je strategie Washingtonu v otázce Číny. Zmíněný člověk pak dodal, že Spojené státy nechaly Čínu získat příliš vysoký vliv a nyní „za to Američané platí cenu“. Konkurence je totiž jedna věc, ale „Peking směřuje k dominanci v Asii a všichni víme, co se stane potom – jeho moc bude globální“. A jelikož čínská vláda se chová represivně, je třeba se této zemi postavit, protože „představuje dokonce větší nebezpečí než SSSR“.



Kazianis uvádí, že zmíněný člověk poté tvrdil, že současná americká vláda je připravena k dlouhodobému tlaku na Čínu a pokud tato země „neustoupí ze svého ekonomického imperialismu, Trump udeří dalšími tarify“. Pokud bude dál expandovat v Jihočínském moři, spojí se Spojené státy s Vietnamem nebo „zajistí, aby Tchaj-wan měl tolik zbraní, kolik si jen dovede představit“. Jinak řečeno, Spojené státy „zastaví expanzi Číny a nenechají ji bez kontroly, jako to činila Obamova vláda“.



„Jenže co se stane, budeme-li Čínu skutečně držet nějakým způsobem pod kontrolou? Přemýšlel o tom vůbec někdo?“ ptá se Kazianis. Odpověď je podle něj záporná. On sám se považuje za „čínského jestřába“ a podporuje všechny kroky, které mají zajistit, aby Čína neporušovala pravidla mezinárodního systému. Neměla by si například zabírat Jihočínské moře sama pro sebe, „drtit demokracii na Tchaj-wanu,“ podvádět v mezinárodním obchodu či krást duševní vlastnictví. Washington by také „měl zůstat o krok napřed ve vojenské oblasti“. Takový pohled je podle Kazianise nyní dominantní, ale řada lidí chce jít ještě dál. Pro ně Čína znamená „existenciální hrozbu“.Jsou ale Spojené státy skutečně ochotny nést důsledky toho, co by přinesla politika „rozdrcení Číny“? Jestliže například na počátku března nedojde k dohodě ohledně obchodní politiky, Trumpova vláda zavede další tarify na čínské zboží. To bude mít dopad na americkou ekonomiku, protože Čína zavede protiopatření. Trpět bude také čínská ekonomika a může se stát, že se pak Peking posune k nacionalismu a bude z problémů vinit hlavně Spojené státy. Kazianis tvrdí, že jsou již patrné známky příklonu k podobnému uvažování a rétoriky, která má odvést pozornost veřejnosti od skutečných problémů země. Výsledkem by mohl být „ozbrojený konflikt v Asii, který si nikdo nepřeje a kvůli kterému by mnozí trpěli“.„Mám neodbytný pocit, že Trumpova vláda má větší plán, jako třeba narušit stabilitu Číny natolik, že tam lidé budou požadovat změnu a možná bude i změna režimu,“ píše Kazianis. Zmíněný bývalý zástupce vlády mu na to údajně řekl, že takový scénář by byl velkým štěstím. Otázkou ale je, co by se skutečně stalo ve chvíli, kdy by kolabovala „druhá největší ekonomika na světě, s mnoha etnickými skupinami, které doufají v nezávislost, a s jadernými zbraněmi, které mohou dosáhnout i území USA, uzavírá Kazianis. Jaká byla odpověď zmíněného člověka? „To není náš problém.“Zdroj: The American Conservative