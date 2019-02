Souhrn 8.2. - akcie ve světě oslabují v obavách z vývoje obchodních válek a kvůli snížení výhledů od EK a BoE, euro slabší, ropa nevýrazná, BCPP silněji v minusech

12.h - Evropa nejistá kvůli růstu napětí mezi USA a Čínou, euro slabší, ropa urovnala ranní slabost,

BCPP v minusu kvůli bankám

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při průměrné likviditě následovala zahraniční vývoj a oslabila.Evropské trhy se do minusů začaly nořit ve druhé polovině dne spolu s náznaky poklesu amerických trhů. Hlavní sovo mají navrátivší se obavy z obchodní války mezi USA a Čínou, firemní výsledky a snížené výhledy EK a BoE.Prezident Trump oznámil, že se oproti původním záměrům až do konce 3měsíčního příměří se s čínským protějškem už nesetká. Navíc se objevují informace o tom, že Trump hodlá direktivou zcela vyloučit čínská telekomunikační zařízení z budování bezdrátových sítí v zemi.Analytici EK a Bank of England zhoršili své výhledy pro vývoj ekonomik v tomto roce. Revize EK byla poměrně výrazná z původních 1,9 na 1,3%. Výhled pro britskou ekonomiku je podle BoE nejhorší od r. 2009. Výhled koneckonců snížila také ČNB US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování oslabují. Kromě již zmíněných obav z dalšího vývoje americko-čínské disputace působí negativně komentáře prominentů Wall Streetu v tom smyslu, že US trhy mají díky lednové rallye to nejlepší z letošního roku už za sebou a vzhledem k očekávanému poklesu tempa tvorby zisků už by měli být investoři velmi opatrní se svým dalším přístupem k akciovým investicím. Podle některých zdrojů již trh pro 1Q roku počítá dokonce s poklesem firemních zisků o 1%. Naposledy zisky firem klesaly ve 2Q16 a to o 2,52%. Euro dnes vesměs oslabovalo vůči dolaru a to především vinou výše zmíněného poměrně výrazného zhoršení výhledu pro eurozónu z pera analytiků EK. Koruna pokračuje v oslabování a íří nad úroveň 25,8. Ropa se v průběhu dne postupně vyrovnávala s ranní lehkou ztrátou. BCPP dnes pod vlivem silnější korekce většiny hlavních titulů v čele s bankami a ČEZ . Neplatilo to ovšem pro akcie Monety, které dnes lehce korigovaly včerejší silnější korekci. Opětovně se dařilo akciím