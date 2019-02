Nemecká priemyselná výroba ostáva hlboko v červenom. A môže klesnúť ešte viac.

Nemecko pokračuje vo vykazovaní zlých čísel. Priemyselná výroba klesla v decembri o 0,4% (čakal sa pritom rast o 0,8%). Medziročný pokles ostal na úrovni 3,9%, čo je najviac od finančnej krízy (je však potrebné povedať, že vtedy klesala priemyselná výroba o viac ako 20%). Je to však o niečo viac ako počas dlhovej krízy.

Vývoj medzimesačnej (biela) a medziročnej (červená) zmeny priemyselnej výroby v Nemecku

Pokles sa pritom ešte môže prehĺbiť. Priemyselné objednávky, ktoré majú tendenciu priemyselnú výrobu prebiehať o dva mesiace, podľa včerajších dáta klesli medziročne o 7%.

Vývoj medziročnej zmeny priemyselnej výroby a priemyselných objednávok

Pokračovanie poklesu naznačuje aj vysoká báza z minulého roka. Stále teda do určitej miery obstojí vysvetlenie, že sa jedná o korekciu vysokého rastu z rokov 2017 a prvej polovice 2018, kedy bol vývoj priemyselnej výroby vysoko nad trendom z predošlých rokov.

Vývoj indexu priemyselnej výroby v Nemecku

Ešte to však neznamená, že nemecká ekonomika by mala začať klesať. IFO index očakávaní vývoja v podnikovej sfére síce klesol, korelácia však naznačuje, že priemyselná výroba má zos trednodobého hľadiska potenciál byť o niečo vyššie a index spotrebiteľskej dôvery sa naďalej drží na mimoriadne vysokých úrovniach, čiže spotreba domácností by naďalej mala poskytovať pre ekonomiku pozitívny impulz.

Vývoj medziročnej zmeny priemyselnej výroby (červená), IFO indexu očakávaní (biela) a spotrebiteľskej dôvery (zelená)