CME čeká růst zisku EBITDA o 10-12 % a další dobrý rok v hospodaření

Vzhledem k loňské hodnotě EBITDA 222,7 mil. USD a současnému vývoji kurzů to podle nás implikuje letošní výsledek cca 239 až 243 mil. USD . Naším očekáváním byl letošní růst zisku EBITDA o 9 % r/r a vyjádření managementu je tak pro nás mírně nad odhadem. Na téma sektorových daní v Rumunsku management uvedl, že krok je negativní pro tamní ekonomiku, avšak zatím nepozoruje viditelný dopad na plány inzerentů. Šéf firmy Michael Del Nin dále uvedl, že poměr čistý dluh / EBITDA by mohl klesnout k úrovni 2,5 na konci letošního roku (na konci r. 2018 byl 3,5), což znamená poměr hrubý dluh / EBITDA cca 2,75. To je hranice, pod níž společnost může dle kovenantů na dluh začít vyplácet prostředky akcionářům. Del Nin však nesdělil konkrétnější výhled na možnou výplatu dividendy s tím, že situace může být jasnější až dle hospodaření v průběhu roku. Celkově hodnotíme konferenční hovor jako pozitivní s tím, že management věří v dobrou kondici reklamních trhů a další růst ziskovosti v letošním roce.