O víkendu se pořádně oteplí, vysoké teploty ale dlouho nevydrží

Po mrazivých nocích nás o víkendu čeká pořádné oteplení, v neděli by mohlo být dokonce 12 °C, v noci pak bude kolem nuly. S vysokými teplotami ale přijdou mraky a také slabý déšť. Po několika teplých dnech se ale rychle vrátí zima.

Několik posledních nocí trápí Českou republiku pořádný mráz, i v noci na čtvrtek mohly místy teploty klesat hluboko pod nulu, přes den má pak být podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) kolem -1 až 3 °C, na jihu a východě republiky může být místy i 6 °C.

Na čtvrteční odpoledne je vyhlášena výstraha před tvorbou ledovky. Varování je platné pro části Středočeského a Královéhradeckého kraje a pro celý Ústecký a Liberecký kraj od 13:00 až do půlnoci.

Velké množství sněhu, který pokryl velkou část Česka, tak může zase velmi rychle odtát. Postupné oteplování bude totiž pokračovat i v následujících dnech. Už v noci na pátek se mají teploty držet kolem nuly, přes den pak vystoupají k 2 až 6 °C. V pátek nás ale čeká zatažená obloha a srážky, které mohou být z počátku ojediněle mrznoucí.

Zatažená bude podle ČHMÚ i sobota, od západu se pak bude místy objevovat slabý déšť, až v polohách nad 800 metrů by mohlo sněžit, teploty se totiž přes den vyšplhají ke 4 až 8 °C.

Ještě tepleji by mělo být v neděli, kdy se v noci teplota propadne k nule až 4 °C, přes den pak ale vystoupá k 6 až 10 °C, v Čechách může být ojediněle i 12 °C. I neděle by měla být převážně oblačná, místy se může objevovat mrholení nebo déšť.

Vysoké teploty ale podle ČHMÚ dlouho nevydrží, do čtvrtka by v noci mohlo být opět kolem -10 °C, přes den by pak mělo být kolem -3 až 2 °C.