The Telegraph: Členové britské vlády tajně jednali o odložení Brexitu o 8 týdnů

Podle britského listu The Telegraph členové britské vlády údajně tajně jednali o možném odložení termínu Brexitu o 8 týdnů. Premiérka Mayová přitom odklad či zrušení Brexitu dlouhodobě odmítá a tajné jednaní označila za kontraproduktivní a "spolčené" pokárala.Podle listu ministři chtějí v případě, že parlament podpoří stávající znění odchodové dohody, odložit faktické vystoupení z EU o 2 měsíce kvůli potřebě přijetí potřebných doprovodných zákonů. Jinými slovy by Británie měla zůstat plnohodnotnou součástí EU až do 24. května tohoto roku.