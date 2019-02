Šéf Monety: Akcionáři budou moci participovat na převzetí Air Bank přes koupi nástupnických akcií

Klíčovým tématem tohoto roku kolem banky Moneta je převzetí Air Bank. Moneta se dle čerstvých slov svého šéfa Tomáše Spurného chystá své akcionáře do transakce „pustit“. Chceme umožnit akcionářům participovat na emisi nových akcií, která má být součástí navrhované akvizice konkurenční Air Bank, řekl ve středu Spurný dle agentury Reuters.

Moneta oznámila záměr koupit Air Bank od skupiny Home Credit spolu s českým a slovenským Home Creditem loni v říjnu. Transakce se má uskutečnit pomocí hotovosti a akcií a s hodnotou 19,8 miliardy korun jde o jeden z největších obchodů v českém bankovním sektoru za řadu let.

Minulý měsíc nicméně Moneta oznámila, že znovu jedná o některých podmínkách transakce. Ve středečním konferenčním hovoru pak Spurný řekl, že jednou z nich by mohlo být to, že by stávající akcionáři dostali možnost ponechat si předkupní práva, píše Reuters.

Moneta v rámci uvažovaného převzetí navrhla, že zaplatí Home Creditu 6,75 miliardy korun v hotovosti a vydá 165,6 milionu nových akcií, ohodnocených na 13 miliard korun. Home Credit by tak ve sloučeném subjektu získal podíl 24,48 procenta.

Spurný řekl, že Moneta nyní "vyjednává o struktuře, kde by tento podíl v bance byl fundamentálně, podstatně nižší," když by současní akcionáři Monety měli možnost některé ze 165,6 milionu nových akcií zakoupit. "Cílem Monety je zajistit stávajícím akcionářům možnost participovat na navýšení kapitálu a efektivně regulovat velikost podílu," řekl Spurný. "Diskuse (s Home Credit) jsou velmi konstruktivní," dodal s tím, že: "Jsem docela optimistou, že obě strany chápou velikost této příležitosti."

V prezentaci k dnes zveřejněným hospodářským výsledkům za poslední kvartál a celý rok 2018 Moneta uvádí, že v polovině ledna letošního roku byl dokončen proces due dilligence ze strany Ernst&Young. Finalizována má být revize finančních ukazatelů celého roku 2018.

Ve spolupráci s JP Morgan a v rámci interní diskuse pokračují debaty struktuře a nacenění celé transakce. Finální návrh má být k dispozici do druhého týdne měsíce března a schválen managementem i dozorčí radou banky.







