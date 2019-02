Evropská komise nepovolila fúzi Siemens a Alstom

Evropská komise (EK) zablokovala spojení německého Siemensu a francouzské společnosti Alstom, fúze by podle ní ohrozila trh v oblasti železniční signalizační techniky a vysokorychlostních vlaků. Oznámila to dnes komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Komisi neuspokojily ústupky a změny, které ve snaze postoj EK změnit obě firmy nabídly.



Spojení by podle komise vytvořilo nezpochybnitelného lídra trhu, výrazně zredukovalo soutěž v obou segmentech a zbavilo zákazníky, včetně provozovatelů železniční dopravy a správců infrastruktury, možnosti výběru dodavatele a produktů.





Chystaným spojením měla vzniknout druhá největší firma v oblasti železniční techniky na světě s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur (384 miliard Kč ).