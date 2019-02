OSN: Dopad dalších amerických cel na čínské zboží by byl masivní

Další americká cla uvalená na čínské zboží by měla masivní dopad na globální ekonomiku a dala by vzniknout nečekaným vítězům a poraženým. Vyplývá to ze zprávy OSN a komentářů jejích zástupců, o kterých informuje zpravodajský server BBC.



Zvýšením cel na čínské zboží od 1. března pohrozily Spojené státy, pokud se s Čínou do té doby nedohodnou na nové obchodní smlouvě. Obě země vedou obchodní spor a zavedly na vzájemnou výměnu zboží již řadu cel v hodnotě miliard dolarů. V prosinci se dohodly na 90denním příměří, během nějž se zavázaly nezavádět další obchodní omezení a vést rozhovory. Pokud se do 1. března nedohodnou, hodlají USA zvýšit celní sazby na čínské zboží v celkové hodnotě 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč) na 25 procent ze stávajících deseti.





"Dopad na celý mezinárodní obchodní systém bude výrazně negativní," řekla novinářům šéfka sekce pro mezinárodní obchod při Konferenci OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) Pamela Coke-Hamiltonová.Vyšší náklady přimějí firmy k odklonu od stávajících východoasijských dodavatelských řetězců. Východoasijští producenti budou podle zprávy UNCTAD postiženi nejhůře, vývoz z této části světa by se mohl snížit o 160 miliard dolarů . Ale následky pocítí celý svět. Sahat by mohly od měnových válek a devalvace přes stagflaci až po ztrátu pracovních míst a vyšší nezaměstnanost Zpráva UNCTAD nicméně uvádí, že americké firmy nahradí výpadek čínského exportu do USA ve výši 250 miliard dolarů , na nějž se nyní vztahují cla, jen ze šesti procent. A naopak čínské firmy převezmou z amerického vývozu do Číny ve výši zhruba 85 miliard dolarů , na který se v současnosti vztahují cla, asi pouze pět procent.O 70 miliard dolarů se podle studie OSN zvýší evropský vývoz . Export z Japonska, Kanady a Mexika pak jednotlivě přidá více než 20 miliard dolarů . Těžit by ze situace mohla i Austrálie, Brazílie, Indie, Filipíny a Vietnam, píše se ve zprávě.