MONETA MB: Odhady výsledků za 4Q18 - pokračující růst úrokové marže, naplnění výhledu - (Koupit, 12m cíl = 93 CZK)

Očekávané výsledky hospodaření: Přestože tempo růstu domácí ekonomiky se snižuje a centrální banka zavedla limity pro výši poskytovaných úvěrů, hodnotíme prostředí pro bankovní sektor v České republice spíše jako příznivý. Objem poskytnutých úvěrů přes říjnová opatření centrální banky ve Q4 18 dále vzrostl, a to zejména za přispění úvěrování domácností, zatímco určitá stagnace je patrná v korporátní sféře. Očekáváme, že Moneta opět svojí růstovou dynamikou v úvěrové aktivitě v obou segmentech výrazně předčila trh. Počítáme s nárůstem úvěrů v retailovém segmentu o 20 % meziročně, v korporátním sektoru předpokládáme jejich zvýšení o 5,3 %. Postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB se pozitivně promítá i do rostoucí čisté úrokové marže (čekáme 4,3 % po 4,1 % ve Q3 18). U čistého výnosu z poplatků a provizí očekáváme dvouciferný meziroční propad kvůli přetrvávajícímu silnému konkurenčnímu prostředí jak u depozitních, tak i úvěrových produktů. Na straně nákladů očekáváme meziročně nižší personální a administrativní náklady, naproti tomu odpisy a amortizace majetku by měly být vyšší. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout téměř 800 mil. CZK, což znamená prakticky totožný výsledek jako vloni.

Naplnění výhledu managementu a dividendová politika: Celoroční výsledky by měly přinést zisk ve výši přesahující 4,1 mld. CZK. Očekáváme, že Moneta dosáhne svých vytyčených cílů. Rovněž předpokládáme, že návrh dividendy bude v minimální výši 5,6 CZK na akcii, pokud by se naplnil náš odhad celoročního čistého zisku na úrovni 4,161 mld. CZK, mohla by dividenda při 70% výplatním poměru činit 5,7 CZK.

Chystaná akvizice: Ač banka neavizovala, že s finančními výkazy bude informovat i o výsledcích jednání o podmínkách chystané akvizice, předpokládáme, že alespoň některé detaily zveřejní. Banka se dle svého prohlášení zaměří na budoucí standardy správy a řízení a úpravy ocenění a způsobu financování celé transakce. Věříme, že nově dohodnuté podmínky budou pro stávající akcionáře příznivější, než které byly zveřejněny na podzim loňského roku.

Srovnání s konsensem: Naše odhady jsou na provozní úrovni s výjimkou čistého výnosu z poplatků a provizí, kde jsme oproti trhu pesimisti, srovnatelné se zveřejněným konsensem. Úroveň čistého zisku předpokládáme vyšší o zhruba tři procenta.