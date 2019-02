Wall Street čeká pro 1Q19 první kvartální pokles firemních zisků za 3 roky

Analytici z Wall Street přehodnotili své předpovědi zisků firemního sektoru v letošním prvním čtvrtletí a očekávají pokles o 0,8 procenta, zatímco ještě koncem prosince předpovídali růst o 3,3 procenta. Vyplývá to z průzkumu společnosti FactSet. Pokud se jejich prognóza naplní, půjde o první propad zisků od druhého čtvrtletí 2016.



Změna souvisí s nynější výsledkovou sezonou, která je v plném proudu. Výsledky za čtvrtý kvartál už ohlásila zhruba polovina společností, které figurují v indexu S&P 500. Celkově jejich zisky stouply o 12,4 procenta. Loni hospodaření ale hodně pomohlo snížení daní, takže srovnání s čísly roku 2019 bude méně lichotivé. A co víc, firmy se musejí vyrovnat s důsledky uzavření vládních úřadů, které bylo nejdelší v historii, píše list Financial Times.

"Velkým tématem letos bude zhoršení marží," prohlásil Max Gokhman z Pacific Life Fund Advisors. Za tímto zhoršením podle něho stojí vyšší náklady na práci a obchodní spory a následné narušení dodavatelských řetězců.



Rizikům plynoucím ze zpomalení čínské ekonomiky nebo z vývoje cen surovin, čelí nejrůznější sektory S&P 500. Sem patří především energetické společnosti, kde analytici pro první čtvrtletí očekávají téměř šestiprocentní pokles zisků na akcii. Koncem roku 2018 předpovídali růst o 16,5 procenta. Cena ropy Brent klesla z více než 86 dolarů za barel v říjnu na necelých 63 dolarů v závěru minulého týdne.Přestože analytici od počátku roku varují před poklesem zisků, akcie S&P 500 si za leden připsaly 7,9 procenta, a to byl nejlepší start roku od roku 1987. K důvodům tohoto růstu podle investorů patří zmírnění měnové politiky centrální banky USA a také ozdravení trhu po předchozích výprodejích.Analytici Wall Street nicméně soudí, že od druhého čtvrtletí se růst firemních zisků obnoví a bude sílit. Pro druhý kvartál předpovídají zvýšení o 1,6 procenta, pro třetí o 2,7 a pro čtvrtý o 9,9 procenta.