Vývoj kryptoměn v plném proudu!

Většina z nás si pamatuje, jak kryptoměny na přelomu roku 2017/2018 zažily extrémní výstřel vzhůru v řádech tisíců procent. Media se pozitivně předháněla v predikcích bitcoinu, nebo negativně hlásala, že se jedná jen o bublinu bez hodnot.

O kompletní restrukturalizaci kryptoměn v roce 2019 mluvím na svém webináři s názvem ,,Levné akcie, nebo levné kryptoměny?”

Pojďme si společně položit otázku

Co by se dělo, kdyby kryptoměnové směnárny byly připravené na vyšší kapacitu přírůstu nových kryptoměnových nadšenců?

Během prosince roku 2017 začal obrovský hon a nárůst nových klientů kryptoměnových burz, který vyústil v absolutní selhání systémů a zamezení přístupu nových členů. Ze zákonů poptávky a nabídky je jasné, že cena kryptoměn bez nakupujících nemůže růst (nebo bez úbytku nabídky). To velmi rychle pochopili spekulanti, kteří drželi značnou část trhu a najednou bleskurychle prodávali. Tento pohyb zapříčinil obrovskou emotivní lavinu, kde slabé ruce začaly také prodávat a cena sletěla rapidně níže. Tuto medvědí spekulaci ještě podpořili pákoví spekulanti, kteří obchodují s využitím marginu na pokles trhu.

Mohla cena bitcoinu vystřelit třeba na 100 000 USD?

Podle informací ze směnárny Coinbase čekalo sta tisíce lidí na verifikace svých účtů. Bitcoin se tedy zastavil na 20 000 USD, kde můžu dogmaticky stanovit, že toto číslo bylo hranicí růstu při dosavadní infrastruktuře a použité technologii. Pokud by počet nových registrovaných byl čistě perpetum mobile, cena bitcoinu mohla vystřelit až na astronomická čísla.

Halving jako kryptoměnový cyklus

Kryptoměny lze datovat do třech zajímavých cyklů, kde trh vždy narazil na svoji hranici růstu a musel následovat restrukturalizační vývoj a odstranění problémů, které zapříčinily pokles zájmu spekulantů. V každém cyklu je zapotřebí zmínit i tzv. halving (snížení odměny za vytěžení bloku na polovinu), který se koná přibližně každé čtyři roky, což je dle mého názoru definovaný cyklus bitcoinu.

Exponenciální růst v listopadu roku 2013 (halving v roce 2012) Exponenciální růst v listopadu roku 2017 (halving v roce 2016) Exponenciální růst v měsíci X a roce Y (halving v roce 2020)

Toto nejsou spekulační čísla, to jsou holá fakta. Pojďme si konkrétně říci, co je potřeba k tomu, aby bitcoin předvedl další zajímavý exponenciální nárůst! V první řadě je to tedy posunutí již zmíněného maxima kapacit přijmutí nových členů. Druhou podmínkou je značné zvýšení objemu nákupů kryptoměn, který ovšem jde ruku v ruce s podmínkou potřebné kapacity.

Kapacita nových členů

Aktuální kryptoměnové směnárny musí zlepšit svou technologii a posílit podporu pro celosvětové uživatele

Brokeři zavedou možnost obchodování kryptoměn skrze domluvenou likviditu

Zakládání pasivních fondů pro nákup a držení kryptoměn

Přilákání nových spekulantů

Aktuální kryptoměnové směnárny začnou podporovat insitucionální klientelu

Brokeři vytvoří vzdělávací materiál o kryptoměnách pro své klienty

Zvyšující se počet magazínů o kryptoměnách

Aplikace blockchainu je stále velmi spjata s bitcoinem v rámci medializace

Jasně definované zákony pro obchodování kryptoměn

Státy se pozitivně postaví ke kryptoměnám

Závěr

Na úplný závěr článku bych rád zmínil, že není možné popřít blockchain a jeho přínos pro lidstvo v rámci vývoje nových technologií. Můžeme však popřít bitcoin jako aktivum, neboť nemá žádnou reálnou hodnotu? Blockchain by bez bitcoinu neexistoval, ale bude existovat blockchain bez bitcoinu? Tento odstavec může být z mého článku to nejdůležitější, proto bych byl rád, aby ses nad ním pečlivě zamyslel.



S jistotou za sebe můžu říci, že stojíme u zrodu nové revoluční technologie, která přiláká davy bonitních investorů. Tato technologie rovněž vytvořila digitální aktiva vývojářských společností, kde stejně jako v dotcom bublině spekulativně doufáme, že tyto vývojářské týmy dosáhnou

