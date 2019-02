Leden byl pro trhy mimořádně úspěšný a jaký bude únor? Další lehčí růst je celkem pravděpodobný

Leden byl tentokráte pro akciové trhy v USA mimořádně úspěšný a zaznamenal nejlepší start do nového roku za posledních 30 let. Růst S&P 500 byl nejsilnější od ledna 1987, růst DJIA byl pak nejsilnější od ledna 1989.Podle dlouhodobých statistik únor nepatří mezi nejlepší měsíce s anemickým zhodnocením pouhých 6% za posledních 50 let. Nicméně, podle statistik od roku 1928, pokud trhy rostly v lednu, tak v únoru přišel také růst a to v průměru o 0,38%. Při statistikách za posledních 50 let se zhodnocení vylepšuje k 1,34%.Vzájemná korelace funguje i opačně. Pokud byl leden slabý, následoval také slabý únor.