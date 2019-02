Perly týdne: Tajné portfolio Goldman Sachs, Britové zpět do EU a megaúspěch jménem Jawa

Tento týden přinesl spoustu novinek, ale hlavně několik kuriozit:

Ve světě…



Tajné portfolio od Goldman Sachs: CNBC tvrdí, že „tajná portfolia banky Goldman Sachs, která jsou poskytována jejím klientům, letos vydělávají dvojnásob více než celý trh“. Tři nejlepší portfolia jsou prý tvořena akciemi společností s vysokým očekávaným růstem, tituly s vysokým Sharpeho poměrem a tituly vybranými na základě takzvané duální bety.



Podle CNBC mají tajná portfolia banky také slušnou dlouhodobou návratnost. Goldman Sachs doporučuje různá portfolia v daném čase, a ne jejich nákup současně. Banka například na konci minulého týdne varovala před firmami, které generují velkou část tržeb v Číně. Hovořila v této souvislosti i o společnosti NVIDIA, která následně skutečně informovala o negativním dopadu Číny na její hospodaření.



Ve zmíněném portfoliu zaměřeném na rychle rostoucí firmy jsou podle CNBC jména jako Netflix, Align Technology, Amazon, či Autodesk. Sharpeho poměr, na kterém je založeno portfolio druhé, je dán očekávanou návratností dělenou volatilitou ceny akcie. Podle CNBC nyní portfolio na něm založené zahrnuje mimo jiné akcie společností PVH, Conagra Brands, Western Digital a Assurant.



Vedoucí indikátory otáčí dolů: Investiční společnost Schwab tvrdí, že některé vedoucí indikátory americké ekonomiky se nevyvíjí optimistickým směrem. Ekonomka Liz Ann Sondersová podle svých slov klade větší důraz zejména na index vedoucích indikátorů LEI (viz první z následujících dvou grafů), protože jeho kalkulace je „přehledná a známá“, zatímco u ECRI (viz druhý graf) tomu tak není:

Poslední hodnoty LEI jsou negativně ovlivněny uzavřením americké vlády, a to i v tom smyslu, že nebyly známy některé jeho komponenty. Podle odhadů ovšem index v prosinci klesl a došlo k tomu za poslední tři měsíce již podruhé. Ekonomka přitom tvrdí, že v minulosti recese dorazila v průměru 13 měsíců od dosažení vrcholu LEI (s rozmezím hodnot mezi 8 a 16 měsíci).



Sondersová mezi příčiny zhoršujících se podmínek řadí obchodní tenze a „chaos, který vyvolaly v některých částech ekonomiky“. I kvůli tomu nyní dochází ke konvergenci mezi doposud optimističtějšími měkkými daty, jakými jsou průzkumy sentimentu, a daty tvrdými. Tato konvergence ovšem probíhá tím horším způsobem – posunem měkkých dat dolů směrem k tvrdým.



Až se EU reformuje, uvítáme Brity zpět: Politico tvrdí, že podle francouzské političky Marine Le Penové se může obnovit britské členství v EU poté, co se Unie reformuje. Ona sama by podle svých slov návrat Britů vítala a „trochu lituje, že Británie nebude pomáhat se změnami Unie“. Podle ní je její budoucností „aliance evropských zemí“ a britská premiérka Theresa Mayová neuspěla při jednání o brexitu, protože „hrála hru Evropské unie“. Le Penová pak podle svých slov „sdílí stejnou politickou agendu jako americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin“.



Organické velmoci: Eurostat tento týden mimo jiné srovnává evropské země podle toho, jaký je v nich podíl organicky obhospodařované půdy na celkové rozloze zemědělských ploch. Průměr celé Unie se pohybuje na 7 %, organickými velmocemi jsou země jako Rakousko (cca 23 % podíl), Estonsko (cca 20 % podíl) a Švédsko (také cca 20 %). S 14 % podílem se vysoko nad průměrem Unie pohybujeme i my, naopak nejméně organicky obhospodařované půdy je v zemích jako Malta, Rumunsko, či Bulharsko:

Severní Korea představuje revoluční program rozvoje: Extrémně organická chce být svým způsobem asi i Severní Korea. Climateerinvest píše, že „pro Kimův klan jsou lidské výkaly zřejmě fetišem“. Kim Čong-il totiž požadoval po své armádě, aby vytvořil plány na bombardování Jižní Koreje „bombami“ naplněnými tímto odpadem. A „junior zase vyvolal epidemii kvůli používání lidských výkalů jako zemědělského hnojiva“. Nyní severokorejská vláda opět požaduje, aby každý dospělý občan země odevzdával vlastními silami vytvořené hnojivo pro potřeby rostlinné výroby. Zemědělství je považováno za jednu z hlavních front dalšího rozvoje severokorejského hospodářství a podle Radio Free Asia k tomu má pomoci i zmíněné nařízení. Kvóta má být údajně nastavena na 3 tuny výkalů na osobu na měsíc a pokud lidé nebudou schopni tento limit splnit, musí odevzdat kompost, či hnojivo od zvířat v trojnásobné hmotnosti.



… a u nás doma



Česká umělá inteligence: Ihned.cz přináší tento týden rozhovor s profesorem Michalem Pěchoučkem, který před lety na ČVUT založil Centrum umělé inteligence. Mimo jiné uvedl, že „dnes je těžké říct, kde se nachází umělá inteligence, protože jen během našeho rozhovoru se posune o kousek dál...schopnost strojů sofistikovaně analyzovat data a generovat z nich závěry je tak skvělá, že můžeme osadit auto kamerami a nechat ho samo řídit po silnici. Pomocí umělé inteligence dokážeme tak rychle zpracovávat data, že je auto schopné porozumět, v jakém je prostředí, jaké jsou kolem něj značky, chodci...dneska už například lidé nemusí roboty programovat, učí se z kamery. Prostě vezmete robota, postavíte se před něj, ukážete mu rukama, co má dělat, a on se to ze záběru kamery naučí.



Pěchouček také řekl, že „vzhledem k přesnosti hlubokých neuronových sítí nejsme schopni porozumět tomu, proč se ta síť rozhodla, jak se rozhodla. To je velký problém, přestože to skvěle funguje. Nevysvětlitelná umělá inteligence bude řídit auta, ale v oblastech, jako je medicína nebo právo, se bude vyžadovat odpovědnost za rozhodnutí“. A „není otázka, kdy nás budou stroje řídit, ale jak moc a kdy nám to začne vadit a kdy se tomu jako lidstvo vzepřeme“.



Jawa jede: Seznam.cz píše, že „Jawa je v Indii hit, má vyprodáno až do září“. Trojici nových modelů tam ale nepředstavila česká Jawa, nýbrž indická společnost Classic Legends – divize indické firmy Mahindra. „Jak se ukázalo, byla to trefa do černého. Nové retro Jawy, inspirující se v klasické Kývačce, potažmo v Péráku, slaví daleko větší úspěch, než by kdo čekal...Jawa se licenčně vyráběla v Indii již v šedesátých letech minulého století a následně zde pod trochu srandovním názvem Yezdi přežila ještě léta sedmdesátá, osmdesátá a pokračovala až do poloviny devadesátek. Za těch několik dekád se z původně českých motorek stal kult“, píše seznam.cz. Classic Legends Jawu nevlastní, získala pouze práva na výrobu, vývoj a prodej. A dočkáme se nových indických Jaw i u nás? Podle ředitele obchodu Jiřího Krafta udělá česká značka všechno pro to, aby motocykly dostala na český trh, vše záleží pouze na homologaci.