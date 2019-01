Microsoft neurazil, ani nenadchl (komentář analytika)

Kvartální výsledky Microsoftu bohužel po dlouhé době příliš nenadchly, nicméně konsensus se jim podařilo splnit ukázkově. Tržby poskočily o 12 % yoy na 32,5 mld. USD v linii s predikcemi trhu. Trochu problém je, že tu nadále zpomaluje dynamika růstu (F1Q19 +19 % yoy; F4Q18 +18 % yoy). Hrubá marže je v posledním kalendářním kvartálu roku pokaždé trochu užší než po zbytek roku a nejinak je tomu i teď, jelikož meziročně stagnuje na 61,7 %. Růst čistého zisku na akcii zpomalil na +15 % yoy, avšak při hodnotě 1,1 USD dokázal uspokojit predikce trhu.



Rozklad na jednotlivé divize v tomto kvartálu nepřináší žádná překvapení. Productivity and Business Process, kde se soustřeďuje převážně balík nástrojů Microsoft Office, rostla o 13 % yoy díky zájmu podnikatelské sféry o produkty Microsoft. Dobře si vedl i LinkedIn s 30% yoy růstem tržeb. V divizi More Personal Computing (Windows, Xbox, Bing a další) šlapal především kancelářský software a hrací konzole Xbox (Gaming +8 % yoy), nicméně prodeje se zbrzdily v případě Windows určeného pro prodejce laptopů a počítačů (OEM -5 % yoy). Celkový růst divize o 7 % yoy proto mírně podstřelil konsensus. Poslední divize Intelligent Cloud, která je hlavním lákadlem na Microsoftu, naopak tržní predikce s růstem o 20 % yoy mírně předčila. Vlajkový cloudový produkt Azure si udržel 75% meziroční tempo růstu, které měl i v předešlém kvartálu. Další zpomalení se tedy prozatím nekoná. Anualizované tržby ze všech cloudových služeb (tzv. Commercial Cloud) momentálně dosahují 35,4 mld. USD, neboli o téměř 1,5 mld. USD více než v F1Q19.



Tržby by měly posílit o cca 11 % yoy, přičemž skeptičtější byl trh zejména při pohledu na divizi More Personal Computing. Intelligent Cloud dost podstatně. 17% yoy růst tak přinese další zpomalení tohoto byznysu, nicméně trh s tím tak nějak počítal. Výhled pro čistý zisk na akcii ve výši 0,99 USD (+5 % yoy) přesně kopíruje konsensus. Výdaje na budování datových center pro cloudové služby by se měly v druhé polovině roku trochu zmírnit aMicrosoft v podstatě publikoval čísla, která nikoho neurazí, ani příliš nenadchnou, a podle toho vypadá i reakce akcií , které před otevřením trhu klesají o 2 %.