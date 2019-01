Stock Spirits kupuje Distillerie Franciacorta v Itálii

Společnost oznámila, že podepsala dohodu o akvizici italské společnosti Distillerie Franciacorta (DF), která je jedním z předních výrobců grappy, likérů a prémiových šumivých vín. Součástí akvizice jsou pozemky pro výstavbu nové továrny, ochranné známky a dlouhodobý pronájem historických objektů patřících ke komplexu akvírované společnosti. Cena transakce by měla být maximálně 23,5 mil. EUR za celou společnost a další 3 mil. EUR za pozemky. K dokončení transakce by mělo dojít ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

DF dosáhla v minulém roce tržby ve výši 9,7 mil. EUR, což představuje přibližně 3 % z celkových konsolidovaných tržeb Stock Spiritu. Podle vyjádření managementu by akvizice měla být v prvním roce po dokončení z pohledu zisku neutrální, v dalších letech by pak již měla mít pozitivní dopad. Stock Spirits má relativně nízké zadlužení a ke konci září 2018 držel hotovost více jak 50 mil. EUR, takže financování transakce by nemělo představovat výraznější problém.