Jak na investičně atraktivní „platební“ odvětví?

Podle některých analytiků a investorů je celkem zajímavý sektor platebních služeb. Včera jsme se tak detailněji dívali na společnost Square a zjistili jsme, že její kapitalizace implikuje mohutné zlepšení její ziskovosti a schopnosti generovat hotovost. Jinak řečeno, trh je u ní velmi, velmi optimistický. Například Morningstar tvrdí, že spíše než tato akcie stojí za pozornost společnosti Global Payments a Worldpay. V jejich prospěch by měla hovořit vysoká návratnost kapitálu, nižší valuace, a zejména výhled na dvojciferný růst. Podívejme se na ně.



Kapitalizace Global Payments dosahuje 17,9 miliard dolarů a jak vidíme z následující tabulky, firma za posledních 12 měsíců generovala na volném toku hotovosti (FCF) 611 milionů dolarů (prudké zlepšení oproti roku 2017). Již pouhý poměr kapitalizace k tomuto číslu ukazuje, že investoři se zde drží mnohem více při zemi než Square.





Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Morningstar přitom tvrdí, že tato společnost by měla mít větší šance v konkurenčním boji na domácím trhu než Square, který by měl být ohledně růstu odkázán jen na mezinárodní expanzi. Zmíněnou kapitalizaci by pak ospravedlnil desetiletý růst volného toku hotovosti ve výši 9 %, následně klesající na 4,5 % ročně. Což jsou řádově jiná čísla než u Square (a mají podle mne svou vypovídací schopnost i přesto, že nejde o FCF na vlastní jmění a podobné společnosti jdou nejednou cestou významných akvizic).Zdroj: MorningstarJak je na tom Worldpay? Její kapitalizace se pohybuje na 25,9 miliardy dolarů . Je tak „jen“ 121krát vyšší než FCF posledních 12 měsíců. U GP to bylo dvacet devětkrát, ale u včerejší Square jsme se pohybovali zase vysoko na 400násobkem. Ospravedlnění kapitalizace Worldpay by pak například vyžadovalo, aby FCF rostlo o více než 20 % ročně po dobu deseti let (a pak o cca 5 %). Dynamika by tu tedy měla být vyšší než u GP, ale zdaleka ne taková jako u Square. GP se navíc svými čísly pohybuje výrazně nad rokem 2017, zatímco Worldpay pod ním, takže pokud bychom provedli nějakou standardizaci „výchozího“ FCF, očekávané růsty dnešních dvou společností by se přiblížily.Zdroj: MorningstarVčera jsem zmiňoval, že trh platebních systémů a služeb by měl podle některých nástrojů růst asi o 20 % ročně. Dnešní čísla odvozená od kapitalizace a FCF se již s podobnými odhady rýmují mnohem více, než tomu bylo včera u Square. Morningstar považuje odvětví za investičně atraktivní, vypichuje zejména Global Payments . Investoři se ale na oba tituly dívají dost podobně: Za poslední tři roky si Worldpay připisuje asi 74 % a GP asi 85 %, za poslední rok jsou zhruba na nule. Square si připisuje asi 50 %.