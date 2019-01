Rozvod pokračuje. Mayová míří do Bruselu, libra k zemi

Do odchodu Velké Británie z Evropské unie zbývá necelých 60 dní a britská premiérka Theresa Mayová opět míří do Bruselu. Cílem jsou lepší podmínky brexitu, na které by britský parlament kývl. I přesto, že v posledních dnech libra vykazovala známky optimismu, po včerejším jednání dolní komory britského parlamentu zamířila opět k zemi.

Zatímco na konci minulého týdne to na librovém trhu hýřilo dobrou náladou, situace se v tom aktuálním lehce obrátila. Včerejší výstup z jednání britského parlamentu totiž opět probudil spekulace o možnosti brexitu bez dohody, jelikož plán na jeho odvrácení neuspěl. Zamítnut pak byl i dodatek o alternativní brexitové smlouvě. Přijat byl naopak pozměňovací návrh, který sice tvz. tvrdý brexit bez dohody odmítá, nejde však o právně závazný dokument, stejně tak nepřichází s žádnými nástroji případné realizace. A to investorům nevoní.

Při pohledu na devizový trh je patrný návrat nervozity. Například ukazatel risk reversal, tedy opční strategie tvořená kombinací call a put opcí, naznačuje u tříměsíčního tenoru měnového páru GBPUSD další propad do záporu (put opce sázející na slabší libru převyšují call opce) na úrovně z poloviny prosince. Podobný posun, rovněž spatřující slabší britskou měnu, je možné vidět i u páru s eurem.

Z našeho pohledu se stále jeví jako nejpravděpodobnější výsledek posunutí článku 50, a tedy i samotného odchodu z EU až za březen. Pro libru tak bude klíčové, kdy k tomuto kroku dojde a jak o něm bude rozhodnuto. Tvrdému brexitu se obě strany vyjednávání budou zřejmě chtít vyhnout, ovšem zcela nulovou pravděpodobnost bychom mu úplně nepřiřazovali.

Co se týče dnešního dne, nejsledovanější událostí bude první letošní zasedání Fedu. Zvýšení sazeb dnes nečekáme my ani trh. Klíčovou informací tak bude jakýkoliv komentář k již předem naznačovanému zpomalení normalizace měnové politiky. Pravděpodobně se dočkáme opatrnější rétoriky kladoucí důraz na závislost na datech přicházejících z americké ekonomiky. Sledovat rovněž budeme případné komentáře k ekonomickým dopadům shutdownu či k otázce kvantitativního utahování.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1431 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,86 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1380 do 1,1467 EURUSD.*

Koruna si i nadále drží slabší úrovně těsně pod hranicí 25,80 za euro. Nepomohl ani náš rozhovor s členem bankovní rady ČNB Vojtěchem Bendou. Ten uvedl, že prostor pro zvýšení sazeb existuje. „Jestli jsou to tři nebo dvě zvyšování, uvidíme podle toho, jak se bude vyvíjet ekonomika u nás a v zahraničí,“ doplnil.

Možnost dalších hiků je tudíž stále otevřená. Otázkou je, zda bude centrální banka chtít s vyššími sazbami spěchat. Slabší koruna je sice jedním z proinflačních faktorů hovořících pro navýšení úroků, vedle toho však existují další, jako je slabší zahraniční poptávka či geopolitická rizika, od obchodních sporů přes brexit, které by mohly podpořit opatrnější přístup. My se v tuto chvíli spíše přikláníme k druhé variantě, jejímž výsledkem by mělo být ponechání sazeb beze měny.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,71 až 25,78 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,42 až 22,61 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.