Írán by mohl představit vlastní kryptoměnu

Kvůli americkým sankcím by Irán mohl začít uvažovat o spuštění vlastní kryptoměny

Rusko by mohlo vybrat dodatečných 1 mld. USD na daních, pokud by využilo svou přebytečnou energetickou kapacitu k těžbě kryptoměn

Litecoin se obchoduje na důležitém supportu

Na trhu s kryptoměnami dnes panuje klid. BTC se propadá o přibližně procento a navyšuje tak své ztráty ze začátku týdne. V dnešním náhledu na krypto se zaměříme na události, o kterých se ve světě kryptoměn aktuálně hovoří nejvíce.

Po uvalení nových sankcí na Irán se země a tamní společnosti potýkají se stále většími problémy v oblasti zabezpečení základního provozu a financování. Irán ale hledá cesty jak z celé situace ven a trh začíná spekulovat o tom, že si země začíná pohrávat s myšlenkou na vytvoření vlastní kryptoměny, která by ji umožnila americké sankce alespoň částečně obejít. Spekulace podpořilo hlavně vyjádření iránské vlády, která uvedla, že se chystá učinit nové oznámení už dnes na konferenci o elektronickém bankovnictví a platebním styku, která se koná v Teheránu. Podle televize Al Jazeera by státem krytá kryptoměna měla být spuštěna ve dvou fázích. Tou první by měl být tzv. krypto Rial, který by mohl být využíván k mezibankovním platbám v iránském bankovním systému. Druhá, která by zpřístupnila platby široké veřejnosti, by měla přijít později.

Litecoin se pohybuje poblíž trendové linky. Pokud jí medvědi prolomí, prostor se otevře až ke hranici 22 dolarů. Zdroj: xStation5

Podle studie zveřejněné společností Bitcluster by mohlo Rusko každý rok získat na daních až 1 mld. dolarů, pokud by využilo svou přebytečnou energetickou kapacitu k těžbě kryptoměn. Ruské přebytky ročně činí okolo 20 GW. Bitcluster navrhuje založení oblasti na podporu těžby (Crypto Valley), kde by se mohly sdružovat subjekty s cílem těžby kryptoměn. Investice ze strany ruské vlády by vyžadovala pouhých 15 mil. dolarů.

Bitcoin se drží v pásmu $4410 - $3130. Zdroj: xStation5