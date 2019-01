Draghi: ECB v případě potřeby obnoví svůj program nákupu aktiv QE

Evropská centrální banka je dle vyjádření svého guvernéra, Maria Draghiho, připravena podle potřeby použít všechny své dostupné nástroje, aby podpořila slábnoucí ekonomiku eurozóny. Draghi tak prohlásil ve svém projevu před členy Evropského parlamentu.

Draghi zmínil, že ekonomická data vycházela v poslední době slabší, než očekávala prognóza ECB, a trvající nejistoty především geopolitického charakteru zhoršily ekonomický sentiment. Přestože podle svých slov nepovažuje za pravděpodobné, že v nejbližších měsících a čtvrtletích sklouzne evropská ekonomika do recese, varoval, že hrozí výraznější a delší zpomalení ekonomického růstu, pokud současné nejistoty budou nadále přetrvávat.



Na příštím zasedání rady (březen) bude mít vedení v ECB již novou prognózu, a data, která do té doby vyjdou by měla vnést více světla ohledně charakteru současného zpomalení, tedy zda-li jedná se o „one-off“ faktory typu sucha na Rýně a problému s homologacemi automobilů, či o zpomalení tažené fundamentálním zpomalením evropské ekonomiky.



David Navrátil