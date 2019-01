USA uvalují sankce na venezuelskou ropu

Spojené státy přitvrzují vůči Venezuele, na jejíž státní ropný gigant PDVSA uvalují ekonomické sankce. Cílem americké administrativy je odstřihnout Venezuelu od zbylých exportních příjmů ( ropa jich generuje 98 %), což by mohlo být posledním hřebíčkem do rakve Madurova socialistického režimu. Na druhou stranu, z přibližně 1,25 mil. barelů denně venezuelských ropných exportů míří téměř polovina právě do Spojených států, což pocítí místní rafinérie, které budou muset narychlo poptávat podobný typ ropy z Blízkého východu.Krátkodobý dopad na cenu ropy na světových trzích by však s ohledem na přebytkovou bilanci nemusel být zásadní. První odhady hovoří o snížení exportů až o 500 tis. barelů denně, což bude hrát do karet Saúdské Arábii, která bude moct společně s ostatními státy kartelu OPEC mírně polevit v omezování vlastní těžby. Podobně jako při produkčních škrtech dohodnutých v listopadu 2016 tak zřejmě bude platit, že plnění kolektivních těžebních limitů z podstatné části zajistí nedobrovolné omezení produkce právě ze strany Venezuele.