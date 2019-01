Sraz býků na rozvojových trzích

Jak se zdá, na rozvojových trzích se začínají srocovat býci. Potvrdila to poslední čísla agentury Bloomberg, která ukazují silný příliv kapitálu do burzovně obchodovaných fondů tzv. emerging markets.

Jen za poslední týden připluly do ETF rozvojových trhů více než dvě miliardy dolarů. Celkově jde o patnáctý týden přílivu kapitálu v řadě, díky čemuž se například burzovně obchodovaný fond iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond zaměřující se na dluhopisy dostal na hodnotu 16,2 miliardy dolarů. Podařilo se mu tak zcela vymazat prosincový výplach o velikosti 820 milionů dolarů, který byl odstartován největším rozšířením spreadů podkladových aktiv od začátku roku 2016.

Jak uvádí agentura Bloomberg, celkově se příliv peněz do rozvojových trhů letos vyšplhal již na 8,15 miliardy dolarů jen v ETF. Hlavním katalyzátorem je vidina zpomalení tempa navyšování amerických úrokových sazeb ze strany Fedu, stejně tak optimistický výhled vyřešení americko-čínských obchodních sporů. Apetit investorů přiživilo i očekávání ohledně podpory růstu čínské ekonomiky ze strany tamní vlády.

Kombinace těchto faktorů stojí i za posledním doporučením banky JPMorgan Chase. Ta ve svém dopise klientům potvrdila pozitivní výhled vývoje aktiv rozvojových trhů s důrazem na dluhopisy. Investoři by dle analytického týmu banky měli věnovat pozornost především aktivům se zajímavými valuacemi, na které je možné narazit v Brazílii, Rusku, Chile či v Indonésii.

A nejsou to jen ETF, kterým se daří. Zisky v letošním roce eviduje i index agentury Bloomberg sledující kumulovanou výnosnost strategie buy-and-hold carry trade osmi měn rozvojových trhů, který je plně financovaný krátkými pozicemi amerického dolaru. Vývoj posledních týdnů ho dostal až na maxima z přelomu července a srpna 2018. V příštích dnech by možnou podporou sledované třídy aktiv mohl být výstup ze středečního zasedání americké centrální banky. Trhy nepočítají se zvýšením sazeb, což je pro emerging markets pozitivní. Podobně by měl zapůsobit i jakýkoliv komentář holubičího charakteru se zaměřením na úroky.

Dnes nás za zahraničních dat čeká například spotřebitelská důvěra v USA. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1441 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,66 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1369 do 1,1471 EURUSD.*

Koruna si na začátku týdne připsala největší ztráty v rámci regionu. Domácí měně nesvědčí nejen absence klíčových dat, v posledních dnech kurz zatěžuje i sílící spekulace o tom, že ČNB na svém únorovém zasedání nezvýší sazby.

Pravděpodobnost zvýšení sazeb je dle finančního trhu zhruba deset procent. I přesto, že ještě nedávno jsme na únorový „hike“ sázeli, kombinace rizik především těch plynoucích za zahraničí by mohla ve výsledku převážit oproti prognóze slabší korunu, což by opravdu znamenalo ponechání úroků na aktuálních úrovních.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,69 až 25,71 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,40 až 22,63 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.